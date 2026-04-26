Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla prossima festa del 1° Maggio, una ricorrenza che si trascorrerebbe serena e felice, se tutti avessero un'occupazione stabile, sicura e garantita da uno stipendio adeguato, questa simpatica vignetta.



