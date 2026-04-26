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Altre notizie | 26 aprile 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

La festa che non c’è

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla prossima festa del 1° Maggio, una ricorrenza che si trascorrerebbe serena e felice, se tutti avessero un'occupazione stabile, sicura e garantita da uno stipendio adeguato, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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