Cannes, relax low-cost sulla Croisette: la spiaggia Zamenhof riapre con una gestione comunale (Video)

Con l’arrivo dell’estate, torna l’appuntamento con la spiaggia Zamenhof, l’unico stabilimento balneare di Cannes gestito direttamente dal Comune.

Situata in una posizione privilegiata lungo la celebre Croisette, accanto all’hotel Martinez e di fronte al chiosco n. 6, la spiaggia sarà aperta tutti i giorni fino al 15 settembre, dalle 8:30 alle 18:30.



La Zamenhof si distingue per l’accoglienza calorosa e un’ampia gamma di servizi pensati per garantire comfort e sicurezza a tutti i bagnanti, dai residenti ai turisti.

A gestirla, una squadra di 12 operatori stagionali tra bagnini, addetti all'accoglienza e personale di salvataggio, che assicurano pulizia, sorveglianza e assistenza quotidiana.

La struttura è dotata di docce, servizi igienici, cabine spogliatoio e rampe di accesso, oltre a un ascensore dedicato alle persone a mobilità ridotta (PMR).

Sono inoltre disponibili sei postazioni riservate ai disabili, assegnate previa presentazione di un documento giustificativo.



L’accesso alla spiaggia è sorvegliato, e l’area di balneazione è monitorata costantemente da bagnini dotati di attrezzature di primo soccorso.

Il tutto con un’attenzione particolare all’inclusività e al benessere degli ospiti più piccoli: l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 9 anni, mentre i cani non sono ammessi.



Tariffe popolari per una giornata di mare

Tra i punti di forza della Zamenhof ci sono senza dubbio i prezzi contenuti, pensati per offrire un'alternativa accessibile agli stabilimenti privati della Croisette:



Mezza giornata (8:30–13:30 o 13:30–18:30)

1 sedia a sdraio: 6,50 €

1 ombrellone: 4,50 €

Giornata intera (8:30–18:30)

1 sedia a sdraio: 9 €

1 ombrellone: 8 €



Ogni prenotazione consente l’affitto massimo di due sdraio, e l’uso della propria asciugamano è obbligatorio. È consentito portare con sé panini, snack e bevande analcoliche.



Prenotazioni online e info utili

I posti possono essere riservati online, fino al 14 settembre, tramite la biglietteria digitale della città di Cannes.

Per ulteriori informazioni è attivo l’indirizzo e-mail maritime@ville-cannes.fr .



Si ricorda che in caso di maltempo, non sono previsti rimborsi per le prenotazioni.



La Zamenhof si conferma quindi un punto di riferimento per chi cerca una giornata al mare all’insegna della qualità, senza rinunciare alla convenienza.