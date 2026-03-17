Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Plage Mala (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna in un’altra passeggiata in mezzo alla natura. Da Cap d’Ail alla Plage de la Mala. Un percorso che davvero merita di essere effettuato almeno una volta.



Un’insenatura spettacolare tra scogliere e mare turchese a due passi da Monaco: la Plage Mala è uno dei gioielli più affascinanti e meno conosciuti della Riviera francese, meta ideale per chi cerca natura, relax e un pizzico di avventura.



Nascosta ai piedi di alte scogliere e raggiungibile solo attraverso un suggestivo sentiero panoramico, la Plage Mala è considerata una delle spiagge più belle della Costa Azzurra.

Situata nel territorio di Cap-d'Ail, a pochi minuti dal Principato di Monaco, questa piccola baia racchiude acque cristalline color turchese e una spiaggia di ciottoli incastonata tra pareti rocciose spettacolari.





Un piccolo paradiso nascosto tra le scogliere

La Plage Mala appare come un autentico angolo di paradiso: l’insenatura è protetta da alte falesie ricoperte di vegetazione mediterranea e il mare, particolarmente limpido, è perfetto per nuotare e fare snorkeling.

Nonostante la vicinanza a mete mondane della Riviera, la spiaggia mantiene un’atmosfera relativamente selvaggia e suggestiva.



Chi ama l’adrenalina può osservare o provare, il tuffo dalle scogliere: sul lato sinistro della baia alcuni appassionati saltano da piattaforme rocciose e piloni in cemento, trasformando questo tratto di costa in un piccolo punto di riferimento per gli amanti del cliff jumping.



La spiaggia è accessibile soprattutto nei mesi più caldi, generalmente da aprile a ottobre, quando il clima della Riviera offre giornate lunghe e temperature ideali per il mare.

Nei mesi estivi, tuttavia, l’afflusso di visitatori è notevole: per godersi appieno la bellezza del luogo conviene arrivare al mattino presto o nel tardo pomeriggio, oppure scegliere un giorno feriale.





Come arrivare alla Plage Mala

Raggiungere la spiaggia richiede un po’ di impegno, ma il panorama ripaga ogni passo.



In treno

Dalla stazione centrale di Nice si prende il treno in direzione Monaco e si scende alla stazione di Cap-d'Ail. Da qui si attraversa un sottopassaggio sotto l’autostrada e si scende verso il lungomare, da cui parte una piacevole passeggiata di circa dieci minuti.



In autobus

È possibile utilizzare la linea costiera che collega Nizza e Monaco e scendere alla fermata Beaverbrook. Da lì piccoli cartelli indicano il sentiero per la “Plage de la Mala”: la discesa è piuttosto ripida ma immersa nella macchia mediterranea.





Tra spiaggia libera e ristoranti sul mare

La baia è divisa tra una zona pubblica, dove è possibile stendere il proprio telo e fare picnic, e due stabilimenti balneari molto apprezzati. Tra i più noti figurano Eden Plage Mala e La Réserve de la Mala, dove si possono noleggiare lettini e ombrelloni e gustare piatti a base di pesce fresco, frutti di mare e cocktail con vista sul Mediterraneo.



Molti abitanti della zona, tuttavia, preferiscono portare con sé cibo e bevande e trascorrere la giornata in modo informale sulla spiaggia libera.





Passeggiate panoramiche fino a Monaco

Dal lato sinistro della spiaggia parte anche un sentiero costiero che consente di proseguire a piedi verso Monaco, attraversando uno dei tratti più panoramici del litorale tra Cap d’Ail e il Principato. Un percorso amato da escursionisti e fotografi per i suoi scorci spettacolari sul mare.



Tra acqua cristallina, scogliere vertiginose e un’atmosfera quasi segreta, la Plage Mala resta uno dei luoghi più suggestivi della Riviera: una destinazione perfetta per chi desidera scoprire un volto più autentico della Costa Azzurra.







