Affitti universitari, arriva la piattaforma pubblica che semplifica la ricerca: ecco come funziona “Mon Logement Étudiant”

Trovare casa per l’università può trasformarsi in una corsa contro il tempo: pochi alloggi disponibili, procedure complesse, costi da valutare con attenzione.

Per aiutare gli studenti a orientarsi nel mercato, nasce Mon Logement Étudiant (Clicca qui), piattaforma pubblica gratuita che centralizza offerte abitative affidabili e mette a disposizione strumenti utili per stimare aiuti e budget mensile.



Il servizio, pubblicato il 3 marzo 2026 dal Service Public (Direzione dell’informazione legale e amministrativa della Presidenza del Consiglio), punta a rendere più semplice e trasparente la ricerca di un alloggio universitario.



Un unico portale con offerte verificate

Lanciata nel luglio 2025 dal Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, la piattaforma è rivolta in via prioritaria agli studenti con risorse limitate, come i borsisti, ma può essere utilizzata da tutti.



L’obiettivo è triplice:

Concentrare in un solo sito annunci affidabili;

Cemplificare le procedure di ricerca;

Calorizzare l’offerta di residenze universitarie a vocazione sociale, comprese quelle gestite dai Crous e da altri enti.

Attualmente il portale raccoglie circa 40 mila alloggi in tutta la Francia, offrendo un bacino ampio e diversificato.



La ricerca può essere personalizzata inserendo:

Accademia, città o dipartimento di interesse;

Budget massimo di affitto;

Preferenza per la colocation;

Necessità di alloggi accessibili a persone con mobilità ridotta.

Simulatore per gli aiuti e calcolo del budget

Non solo annunci. Uno dei punti di forza di Mon Logement Étudiant è la presenza di strumenti pratici per la gestione finanziaria. Gli studenti possono infatti utilizzare:

Un simulatore per stimare l’importo degli aiuti al logement in base alla propria situazione;

Un calcolatore di budget mensile, utile per monitorare entrate e spese e tenere sotto controllo le finanze.

La piattaforma propone inoltre guide e consigli dedicati all’organizzazione del budget universitario e alla pianificazione delle spese.

Una piattaforma in evoluzione

Il servizio è attualmente in fase “sperimentale”: le funzionalità vengono aggiornate progressivamente sulla base dei feedback degli utenti.

Ogni mese vengono organizzati test in istituti aderenti al programma Cordées de la réussite, spesso situati in aree prioritarie o rurali, per raccogliere suggerimenti e migliorare l’esperienza digitale. Oltre 50 studenti delle scuole superiori hanno già partecipato alle sessioni di prova.



In un mercato immobiliare sempre più competitivo, Mon Logement Étudiant si propone dunque come uno strumento concreto per ridurre tempi, incertezze e stress nella ricerca della casa universitaria, con un’attenzione particolare all’accesso equo alle opportunità abitative.





