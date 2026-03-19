Il tempo che scorre più veloce online: a Monaco il “Rendez-vous du Numérique” tra social e dipendenza

La Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique e la Direction des Services Numériques annunciano il lancio dei Rendez-vous du Numérique, un nuovo ciclo di conferenze rivolto al grande pubblico, pensato per approfondire e comprendere le trasformazioni digitali che incidono sempre più sulla vita quotidiana.

In un contesto in cui il digitale è ormai parte integrante delle nostre abitudini personali e professionali, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza, offrendo strumenti di lettura chiari e accessibili. Gli incontri intendono favorire il dialogo diretto con esperti del settore e affrontare, in modo concreto, temi che riguardano da vicino cittadini e professionisti.

Organizzati in un formato volutamente informale e inclusivo, i Rendez-vous du Numérique si propongono di “comprendere per progredire”, filo conduttore dell’intero ciclo. Nel corso dell’anno saranno affrontate diverse tematiche di attualità, tra cui la responsabilità nella fruizione dei contenuti digitali, l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, la sicurezza online e la protezione dei dati personali, le competenze richieste dai lavori del futuro e gli usi quotidiani delle tecnologie.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 9 aprile alle ore 18:30, presso la sede di Extended Monaco, in 2 rue du Gabian a Fontvieille. L’incontro inaugurale sarà dedicato a un tema di grande rilevanza: i social network e le dipendenze digitali.

Durante la conferenza, i relatori illustreranno il funzionamento delle piattaforme social e dei loro algoritmi, evidenziando come questi influenzino in modo significativo i contenuti visualizzati dagli utenti. Saranno inoltre approfonditi i meccanismi che possono portare a un uso eccessivo degli strumenti digitali, fino a forme di dipendenza.

Esperti in salute pubblica e in ambito di dipendenze offriranno il proprio contributo scientifico, analizzando gli effetti di tali comportamenti e fornendo consigli pratici per sviluppare un utilizzo più consapevole ed equilibrato dei social media.

L’evento sarà accessibile sia in presenza sia da remoto, per garantire la più ampia partecipazione possibile. I partecipanti in loco avranno inoltre l’opportunità di proseguire il confronto con gli esperti durante un momento conviviale finale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.office.com/e/tan5qqCCSr

Per ulteriori informazioni: extendedmonaco@gouv.mc

