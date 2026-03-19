Marzo Blu: 20 anni dopo il suo lancio nel Principato, lo screening resta l’arma più efficace nella lotta contro il cancro del colon-retto

La prevenzione nel Principato, pilastro di una salute sostenibile
Il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità ricorda che la prevenzione costituisce uno dei pilastri essenziali della politica di sanità pubblica del Principato.
Oltre al cancro del colon-retto, il Centro Monegasco di Screening organizza anche campagne di prevenzione per il cancro della mammella, il cancro del collo dell’utero, il cancro broncopolmonare e l’osteoporosi.
In occasione di Marzo Blu, le autorità incoraggiano tutti gli assicurati interessati a rispondere positivamente all’invito ricevuto. Un gesto semplice, rapido e gratuito che può salvare vite.
Informazioni e contatti
Il kit di screening è messo gratuitamente a disposizione degli assicurati sociali di età compresa tra i 50 e gli 80 anni:
Presso il Centro Monegasco di Screening
Presso l’Ufficio di Medicina del Lavoro
Presso il medico curante
Centro Monegasco di Screening
Centre Hospitalier Princesse Grace
(Avenue Pasteur 98000 Monaco)
Tel. +377 97 98 83 02