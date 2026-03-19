 / Altre notizie

Altre notizie | 19 marzo 2026, 09:00

Marzo Blu: 20 anni dopo il suo lancio nel Principato, lo screening resta l’arma più efficace nella lotta contro il cancro del colon-retto

In occasione di Marzo Blu, mese di sensibilizzazione e mobilitazione contro il cancro del colon-retto, il Governo del Principato ricorda l’importanza dello screening organizzato, attivato nel 2006 nel Principato.

Marzo Blu 2026

Marzo Blu 2026

La prevenzione nel Principato, pilastro di una salute sostenibile

Il Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità ricorda che la prevenzione costituisce uno dei pilastri essenziali della politica di sanità pubblica del Principato.

Oltre al cancro del colon-retto, il Centro Monegasco di Screening organizza anche campagne di prevenzione per il cancro della mammella, il cancro del collo dell’utero, il cancro broncopolmonare e l’osteoporosi.

In occasione di Marzo Blu, le autorità incoraggiano tutti gli assicurati interessati a rispondere positivamente all’invito ricevuto. Un gesto semplice, rapido e gratuito che può salvare vite.

Informazioni e contatti

Il kit di screening è messo gratuitamente a disposizione degli assicurati sociali di età compresa tra i 50 e gli 80 anni:

Presso il Centro Monegasco di Screening

Presso l’Ufficio di Medicina del Lavoro

Presso il medico curante

Centro Monegasco di Screening
Centre Hospitalier Princesse Grace
(Avenue Pasteur 98000 Monaco)
Tel. +377 97 98 83 02

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium