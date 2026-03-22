Dichiarazione dei redditi 2026, si parte il 9 aprile: già online il simulatore per calcolare quanto pagherai

La campagna per la dichiarazione dei redditi 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025, prenderà ufficialmente il via il prossimo 9 aprile.

In vista dell’appuntamento, l’amministrazione fiscale mette già a disposizione dei contribuenti un simulatore online che consente di stimare in anticipo l’importo dell’imposta da versare.



Si tratta di uno strumento utile per avere un quadro preliminare della propria situazione fiscale, inclusa l’indicazione del reddito fiscale di riferimento.

Il sistema tiene conto delle nuove aliquote e delle diverse fasce di reddito, ciascuna associata a un livello di tassazione differente.





Il simulatore è riservato ai residenti in Francia e si articola in due versioni: una semplificata ( Clicca qui ), pensata per chi deve dichiarare principalmente stipendi o pensioni e beneficia delle detrazioni più comuni, come assegni familiari, spese per la cura dei figli o donazioni e una versione completa ( Clicca qui ) , destinata a situazioni più articolate.

Quest’ultima riguarda, ad esempio, chi percepisce redditi da attività commerciali, professionali o agricole, oppure ha effettuato investimenti specifici, inclusi quelli nei territori d’oltremare, o deve dichiarare eventuali perdite fiscali.



Dal 9 aprile sarà inoltre possibile accedere al servizio online per inviare la dichiarazione dei redditi.

L’invio telematico è obbligatorio per tutti coloro che dispongono di una connessione internet; in alternativa resta disponibile il modello cartaceo.

In alcuni casi, se la situazione del contribuente non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente, si potrà beneficiare della dichiarazione automatica, senza necessità di ulteriori adempimenti.



L’obbligo di dichiarazione resta valido anche per chi ha percepito redditi molto bassi o nulli nel corso dell’anno.



Le scadenze per l’invio non sono ancora state rese note: varieranno in base al dipartimento di residenza e alla modalità scelta (online o cartacea). Il calendario completo sarà pubblicato nelle prossime settimane dai servizi fiscali.





