Bruno Fuligni a Monaco racconta le Terre australi francesi e il legame con il Principato

Una conferenza con il scrittore Bruno Fuligni: “Monaco e il mondo francofono nel paese dei pinguini: le Terre australi e antartiche francesi”- 24 marzo.

Oggi, il 24 marzo 2026, alle ore 19:00, l’Auditorium del Lycée Rainier III di Monaco ospiterà una conferenza del noto storico e scrittore Bruno Fuligni, intitolata “Monaco e il mondo francofono nel paese dei pinguini: le Terre australi e antartiche francesi”. L’evento, organizzato da MMS – Web & Graphic Design, rientra nella categoria delle conferenze culturali ed è a ingresso libero, con prenotazione consigliata.

Fuligni, esperto di storia e territori d’oltremare, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le Terre australi e antartiche francesi (TAAF), una delle regioni più remote e affascinanti del pianeta. Durante la conferenza verranno esplorati arcipelaghi poco conosciuti come Crozet, Kerguelen, Amsterdam e Saint-Paul, insieme alle cosiddette “isole sparse” dell’Oceano Indiano — tra cui Europa, Bassas da India, Juan de Nova, le Gloriose e Tromelin.

Questi territori, spesso definiti “magici” per la loro biodiversità e isolamento, custodiscono archivi storici di grande valore. Fuligni è stato il primo ad accedere e studiare questi documenti, portando alla luce curiosità e connessioni sorprendenti. Tra le sue scoperte più significative figura quella delle cosiddette “Isole del Principe di Monaco” nell’arcipelago di Kerguelen, così denominate in onore del Principe Alberto I, figura chiave nella storia scientifica e marittima del Principato.

Nel corso dell’incontro, lo studioso illustrerà anche il rinnovato interesse del Principe Alberto II per questi territori meridionali, sottolineando la continuità dell’impegno monegasco verso la ricerca, la tutela ambientale e la conoscenza scientifica.

La conferenza si terrà presso l’Auditorium del Lycée Rainier III, situato in 7 Allée Lazare Sauvaigo, Monaco. L’evento è accessibile al pubblico e gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite email onm.monaco@gmail.com o telefono (+33) 06 35 38 04 02.

Un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di storia, geografia e cultura francofona, che offre uno sguardo raro su territori lontani e sulle loro interazioni con Monaco.