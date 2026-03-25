Monaco rinnova a Berlino il partenariato educativo con la Fondazione Auschwitz-Birkenau per il progetto digitale “Auschwitz. In front of your eyes”

La firma dell’accordo è avvenuta il 19 marzo 2026 a Berlino, alla presenza dell’Ambasciatore di Monaco in Germania, S.E. Lorenzo Ravano, e del Direttore Generale della Fondazione, Wojciech Soczewica.

L’intesa, rinnovata per una durata di quattro anni, si inserisce nel quadro del progetto educativo e interattivo “Auschwitz. In front of your eyes”, sostenuto dal Principato dal 2022. Il programma ha già coinvolto centinaia di classi, offrendo la possibilità di visitare virtualmente il campo di Auschwitz-Birkenau e il relativo museo, grazie a strumenti digitali innovativi.

L’iniziativa si configura come un tassello fondamentale nella lotta contro l’antisemitismo e la distorsione della memoria dell’Olocausto. Al centro del progetto vi è il rafforzamento del dovere della memoria, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, attraverso modalità di apprendimento contemporanee e accessibili. Il messaggio che ne deriva è chiaro e universale: “mai più”.

In linea con questi obiettivi, su proposta dell’Ambasciata di Monaco in Germania, la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport del Principato ha integrato le visite virtuali nel curriculum degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. In particolare, il programma è destinato agli alunni che seguono gli indirizzi Humanités, Littérature et Philosophie e Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques.

Pur essendo concepito principalmente per il contesto scolastico, lo strumento digitale è accessibile anche a livello individuale, permettendo a un pubblico più ampio di approfondire la conoscenza di uno dei capitoli più drammatici della storia contemporanea.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale dedicato alle visite virtuali https://visit.auschwitz.org/ o contattare l’Ambasciata di Monaco in Germania all’indirizzo embassymonaco.berlin@diplomatie.gouv.mc.