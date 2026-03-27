Nizza volta pagina: Éric Ciotti eletto sindaco con larga maggioranza

Éric Ciotti è il nuovo sindaco di Nizza. L’elezione è stata ufficializzata venerdì 27 marzo durante la seduta di insediamento del consiglio comunale, dove il leader dell’Union des droites pour la République (UDR), alleata del Rassemblement National, ha ottenuto una netta maggioranza: 52 voti su 57 votanti.



Si apre così una nuova fase politica per la quinta città di Francia, all’indomani della vittoria elettorale del 22 marzo che ha sancito la sconfitta del sindaco uscente Christian Estrosi, assente in aula al momento del voto.





L’insediamento e il primo discorso

La giornata istituzionale si è aperta alle 8.30 in place Pierre-Gautier, con l’arrivo dei consiglieri e del nuovo sindaco all’Hôtel de Ville. Poco dopo le 9.30 è arrivata l’ufficializzazione dell’elezione. Momento simbolico la consegna della fascia tricolore da parte di Franck Terrier, sopravvissuto all’attentato del 14 luglio 2016.



Nel suo primo intervento, durato circa 40 minuti, Ciotti ha rivendicato il significato politico della vittoria:

«La fiducia che mi è stata accordata mi onora e mi obbliga», ha dichiarato, tendendo la mano agli avversari dopo una campagna definita «aspra ma ormai alle spalle».



Il nuovo sindaco ha inoltre sottolineato il valore nazionale del risultato: «Nizza deve indicare la strada alla Francia», ha affermato, parlando di un “grande rassemblement” capace di superare divisioni politiche.



Sicurezza, tasse e sociale: le priorità

Tra i primi provvedimenti annunciati, Ciotti ha posto la sicurezza al centro dell’azione amministrativa:

raddoppio degli agenti della polizia municipale entro 18 mesi

controllo capillare del territorio «quartiere per quartiere»

Sul fronte economico e sociale, il sindaco ha promesso:

l’annullamento dell’aumento della taxe foncière introdotto nel 2024

un piano di ristrutturazione dell’edilizia popolare

la creazione di 1.000 nuovi posti negli asili nido

Spazio anche alla cultura, con l’annuncio della costruzione di un nuovo teatro e il rilancio delle attività artistiche cittadine.





Nuova giunta: 26 assessori, sei si occuperanno di altrettante aree territoriali

La nuova maggioranza si struttura attorno a 26 assessori (adjoints), tra cui sei con deleghe territoriali. Figura chiave è la prima vice sindaca Françoise Souliman, con delega alla sicurezza.



Di seguito la composizione completa della giunta:

Françoise Souliman – sicurezza, prevenzione, aiuto alle vittime, patrimonio comunale (prima vice sindaca)

Auguste Vérola – cultura, stato civile

Gaëlle Frontoni – istruzione e gioventù

Pierre Ippolito – imprese, commercio, sviluppo economico, università

Marie-France Césari – casa e urbanistica

Laurent Merengone – centro storico, traffico e parcheggi

Céline Alunni – infanzia e prima infanzia

Jean-Marc Governatori – ambiente e territorio Rives du Paillon

Valérie Sergi – politiche sociali e coesione

Olivier Brueilly – finanze

Françoise Monnier – risorse umane

Olivier Riquier – sicurezza civile e servizi di prossimità

Juliette Raffort-Lareyre – sanità e intelligenza artificiale

Benoît Kandel – sport

Catherine Moreau – aree verdi e territorio Haut de Nice

Sébastien Filipinni – disabilità

Zara Boutayeb – diritti delle donne

Patrick Le Donne – appalti pubblici, etica, deontologia

Valérie Bothy-Lanfranchi – Europa, relazioni internazionali, rapporti con Monaco

Cédric Cirasa – pulizia urbana e viabilità

Bérengère de Charnacé – culti e istruzione privata

Denis Del Rio – turismo ed eventi

Nathalie Kestemont-Gasperi – territorio Nice Ouest

Henry-Jean Servat – cinema e benessere animale

Muriel Vitetti – tradizioni nizzarde

Dario Lutchmayah – lotta alle discriminazioni, associazioni, oltremare, francofonia

Opposizione all’attacco e proteste

Il clima politico resta teso. In aula, le opposizioni di sinistra hanno parlato di «resistenza», mentre l’area centrista ha invocato «vigilanza collettiva» sull’operato della nuova amministrazione.



All’esterno del municipio, una manifestazione di protesta ha riunito alcune decine di persone.



Un mandato di sei anni

Ciotti guiderà la città per un mandato di sei anni, con la possibilità, in caso di modifiche normative, di un’estensione straordinaria di un anno.



Nel finale del suo intervento, il nuovo sindaco ha ribadito il proprio impegno:

«Voglio servire Nizza senza ideologia, costruendo una città di cui i nostri figli possano essere orgogliosi».





