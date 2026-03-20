Monaco presiede a Strasburgo le riunioni sui diritti umani del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Dal 9 all’11 marzo 2026, a Strasburgo, il Principato di Monaco ha presieduto una riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa dedicata alla supervisione dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Questa funzione spetta allo Stato che si prepara ad assumere la prossima Presidenza del Comitato dei Ministri, incarico che Monaco eserciterà ufficialmente a partire da maggio 2026.

Le sessioni di lavoro di dicembre 2025 e marzo 2026 sono state presiedute da S.E. Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente del Principato presso il Consiglio d’Europa. Nel corso di questi incontri, il Comitato dei Ministri ha concluso complessivamente 317 casi, alcuni dei quali hanno registrato sviluppi particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’attuazione delle decisioni giudiziarie.

Le riunioni dedicate ai diritti umani si svolgono con cadenza trimestrale e rappresentano un meccanismo fondamentale per garantire che gli Stati membri applichino concretamente le sentenze della Corte.

Questo processo di controllo collettivo contribuisce a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in Europa, assicurando che le decisioni della CEDU producano effetti reali negli ordinamenti nazionali.