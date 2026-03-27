Monaco rafforza la sua presenza internazionale: l’Ambasciatrice Stéphanie Vikström presenta le credenziali al Presidente finlandese Alexander Stubb a Helsinki

Un momento di rilevanza storica per il Principato di Monaco si è svolto nella capitale finlandese, dove S.E. Mme Stéphanie Vikström ha presentato le proprie lettere di credenziali a S.E. M. Alexander Stubb, Presidente della Repubblica di Finlandia, nel corso di una cerimonia ufficiale.

L’evento segna una tappa significativa nella politica estera del Principato: si tratta infatti della prima volta che un Ambasciatore del Principe viene accreditato presso un Paese dell’Europa settentrionale. Un passaggio simbolico e strategico che testimonia la volontà di Monaco di ampliare la propria rete diplomatica e rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale.

L’accreditamento di S.E. Mme Vikström si inserisce in una più ampia strategia del Governo del Principato, orientata allo sviluppo di nuove relazioni bilaterali e alla costruzione di partenariati solidi e duraturi a livello globale. In questo contesto, la Finlandia rappresenta un interlocutore privilegiato, condividendo con Monaco valori fondamentali quali la promozione della pace, l’investimento nell’istruzione e nella ricerca scientifica, nonché un forte impegno per la sostenibilità ambientale.

Durante l’incontro ufficiale, l’Ambasciatrice Vikström e il Presidente Stubb hanno discusso le prospettive di cooperazione tra i due Paesi, con particolare attenzione ai settori in cui emergono convergenze di interessi. Tra i temi affrontati, anche il ruolo cruciale del multilateralismo come strumento per affrontare le sfide globali contemporanee.

Con questo nuovo accreditamento, il Principato di Monaco compie un ulteriore passo nel consolidamento della propria diplomazia, aprendo nuove opportunità di dialogo e collaborazione con l’Europa del Nord.