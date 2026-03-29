Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questa settimana, che precede la Pasqua, durante la quale, oltre alla programmazione di un'eventuale viaggio turistico, si pensa molto a cosa si gusterà nel giorno di festa, molto probabilmente al tradizionale agnello, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 29 marzo 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Quest'anno non fatemi la festa!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato a questa settimana, che precede la Pasqua, durante la quale, oltre alla programmazione di un'eventuale viaggio turistico, si pensa molto a cosa si gusterà nel giorno di festa, molto probabilmente al tradizionale agnello, questa simpatica vignetta.
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