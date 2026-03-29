Carnevale di Saorge: sorprese, festeggiamenti per bambini e un palco aperto in serata

Sarà una giornata all’insegna della festa e della partecipazione quella in programma sabato 4 aprile a Saorge, suggestivo borgo medievale arroccato tra le montagne delle Alpi Marittime, che ospiterà l’edizione 2026 del suo tradizionale Carnevale. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà dalle 13:00 alle 23:30 presso l’Ecole Joliot-Curie, nella centrale Place de l’école.

Il programma, pensato per divertire grandi e piccoli, inizierà nel primo pomeriggio con l’accoglienza del pubblico e le attività di face painting dedicate ai bambini. Alle 14:00 spazio alla sfilata: il corteo partirà dal parco giochi della scuola e attraverserà il paese accompagnato dalle percussioni travolgenti della Batucada della compagnia Cie Pangea.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di convivialità. Il cortile della scuola ospiterà un punto ristoro attivo già dalle prime ore, mentre alle 16:30 sarà il momento della merenda con crêpes dolci preparate dall’associazione AAPE. In serata, a partire dalle 18:30, l’offerta gastronomica continuerà con crêpes dolci e salate a cura di Light Vibration.

La musica sarà protagonista fino a tarda sera: alle 19:30 è in programma il concerto degli Hot Club, seguito da un palco aperto che inviterà il pubblico a salire sul palco con strumenti, voce e spirito festoso, in un clima informale e partecipativo.

Tra coriandoli, colori e intrattenimento, il Carnevale di Saorge mantiene anche una forte dimensione solidale: l’intero ricavato della giornata, inclusa la vendita dei coriandoli, sarà devoluto all’AAPE, a sostegno delle sue attività.