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Eventi | 28 marzo 2026, 11:00

“Not Even Afraid of the Dark”: al Théâtre des Muses di Monaco uno spettacolo interattivo magico dedicato ai più piccoli

Nicolas guida bambini e famiglie in un viaggio emozionante per superare la paura del buio!

“Not Even Afraid of the Dark” al Théâtre des Muses di Monaco

“Not Even Afraid of the Dark” al Théâtre des Muses di Monaco

Dal 28 marzo al 1° aprile 2026, il Théâtre des Muses ospita “Not Even Afraid of the Dark”, uno spettacolo teatrale pensato per bambini e famiglie.

L’appuntamento, organizzato dalla stessa struttura monegasca, avrà inizio ogni giorno alle ore 11:00 presso la sede di 45A Boulevard du Jardin Exotique.

Al centro della narrazione c’è Isidore, un bambino apparentemente tranquillo ma turbato da misteriose sensazioni: rumori sospetti nella notte, ombre inquietanti e giocattoli che sembrano prendere vita quando chiude gli occhi. Ogni dettaglio diventa un pretesto per rimandare il momento di andare a dormire. Ma dietro queste paure si cela forse qualcosa di più semplice e universale: il timore del buio.

Attraverso l’interazione diretta con il pubblico, Nicolas — protagonista e guida dello spettacolo — accompagna i piccoli spettatori in un percorso per affrontare e superare le proprie paure. Il linguaggio scelto è quello dell’immaginazione: magia, musica e ventriloquismo si fondono in una proposta artistica dinamica e accessibile, capace di parlare sia ai bambini sia agli adulti.

Lo spettacolo si distingue per il suo approccio educativo, affrontando un tema comune dell’infanzia con leggerezza e creatività, senza mai rinunciare al divertimento. L’esperienza è resa ancora più inclusiva grazie all’accessibilità della struttura, permettendo a un pubblico ampio di partecipare.

Le recensioni del pubblico confermano il successo dell’iniziativa: famiglie con bambini di diverse età — dai più piccoli ai preadolescenti — hanno apprezzato l’originalità dello spettacolo, definito “completo”, “magico” e “coinvolgente”. In particolare, viene lodata la capacità di combinare diverse forme espressive in un unico racconto coerente e affascinante.

“Not Even Afraid of the Dark”- un appuntamento imperdibile nel panorama teatrale per famiglie, offrendo uno strumento per affrontare, insieme, le piccole grandi paure dell’infanzia.

Redazione

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