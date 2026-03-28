“Not Even Afraid of the Dark”: al Théâtre des Muses di Monaco uno spettacolo interattivo magico dedicato ai più piccoli

Dal 28 marzo al 1° aprile 2026, il Théâtre des Muses ospita “Not Even Afraid of the Dark”, uno spettacolo teatrale pensato per bambini e famiglie.

L’appuntamento, organizzato dalla stessa struttura monegasca, avrà inizio ogni giorno alle ore 11:00 presso la sede di 45A Boulevard du Jardin Exotique.

Al centro della narrazione c’è Isidore, un bambino apparentemente tranquillo ma turbato da misteriose sensazioni: rumori sospetti nella notte, ombre inquietanti e giocattoli che sembrano prendere vita quando chiude gli occhi. Ogni dettaglio diventa un pretesto per rimandare il momento di andare a dormire. Ma dietro queste paure si cela forse qualcosa di più semplice e universale: il timore del buio.

Attraverso l’interazione diretta con il pubblico, Nicolas — protagonista e guida dello spettacolo — accompagna i piccoli spettatori in un percorso per affrontare e superare le proprie paure. Il linguaggio scelto è quello dell’immaginazione: magia, musica e ventriloquismo si fondono in una proposta artistica dinamica e accessibile, capace di parlare sia ai bambini sia agli adulti.

Lo spettacolo si distingue per il suo approccio educativo, affrontando un tema comune dell’infanzia con leggerezza e creatività, senza mai rinunciare al divertimento. L’esperienza è resa ancora più inclusiva grazie all’accessibilità della struttura, permettendo a un pubblico ampio di partecipare.

Le recensioni del pubblico confermano il successo dell’iniziativa: famiglie con bambini di diverse età — dai più piccoli ai preadolescenti — hanno apprezzato l’originalità dello spettacolo, definito “completo”, “magico” e “coinvolgente”. In particolare, viene lodata la capacità di combinare diverse forme espressive in un unico racconto coerente e affascinante.

“Not Even Afraid of the Dark”- un appuntamento imperdibile nel panorama teatrale per famiglie, offrendo uno strumento per affrontare, insieme, le piccole grandi paure dell’infanzia.