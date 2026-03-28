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Eventi | 28 marzo 2026, 15:00

“Rock For You”: un grande concerto solidale al Théâtre Francis Palmero

Due ore di musica live e pura energia rock a Mentone

“Rock For You”

“Rock For You”

A Mentone ci prepariamo a vivere una serata di energia e musica dal vivo con “Rock For You”. 

L’evento dedicato agli appassionati del rock in programma venerdì, 3 aprile 2026, presso il Théâtre Francis Palmero, all’interno del Palais de l'Europe.

Il concerto offrirà due ore di spettacolo, dalle 20:30 alle 22:30, “Rock For You” si rivolge a un pubblico diversificato, dagli amanti del genere rock fino a chi è alla ricerca di una serata dinamica e diversa dal solito. L’atmosfera sarà quella tipica dei grandi live e ricca di emozioni, in una delle location culturali più apprezzate della città.

Oltre all’aspetto musicale, ‘Rock For You’ si distingue per la sua dimensione solidale: il ricavato sarà destinato all’associazione APLOA, attiva nel supporto ai bambini orfani in Africa.

Per quanto riguarda i biglietti, il prezzo intero varia tra i 16 e i 21 euro, mentre è prevista una tariffa ridotta di 10 euro per i bambini, rendendo l’evento accessibile anche alle famiglie.

Grazie alla sua posizione centrale e facilmente raggiungibile, il teatro rappresenta il contesto ideale per ospitare un evento di questo genere, garantendo qualità acustica e comfort per tutti gli spettatori.

Théâtre Francis Palmero

Théâtre Francis Palmero

Redazione

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