Laboratorio creativo “Cellulare cosmico” con l’artista Ambre Cardinal al Village Charlot di Beausoleil

Sabato 4 aprile 2026 il Village Charlot ospiterà un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli: dalle 10:30 alle 12:00 l’artista Ambre Cardinal condurrà il laboratorio creativo “Costruire un cellulare cosmico”.

L’iniziativa rientra nel programma culturale legato alla mostra sul Sistema Solare e propone un’attività pensata per avvicinare i bambini alla scienza attraverso l’arte. In un clima leggero e stimolante, i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle origini della materia, partendo da un’idea tanto semplice quanto affascinante: siamo fatti di polvere di stelle.

Durante il laboratorio, i bambini realizzeranno un mobile artistico composto da forme sospese, ispirate alla nascita dei pianeti e ai movimenti dell’universo. Ognuno potrà immaginare la propria costellazione e contribuire a un progetto comune, dando spazio alla fantasia e alla creatività.

L’attività completa il percorso della mostra con un’esperienza pratica, capace di rendere i temi dell’astronomia più vicini e comprensibili anche ai più giovani.

L’appuntamento è al Village Charlot, in Avenue du Maréchal Foch 42 a Beausoleil, in una struttura dotata di parcheggio e servizi per il pubblico.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 04 83 32 85 oppure consultare i canali ufficiali della città di Beausoleil.

https://villedebeausoleil.bibli.fr/index.php