Mostra collettiva all’Espace Neptune di Saint-Jean-Cap-Ferrat con Alexandra Otieva, Chantal Walter, Eric Vanhoutte e Alain Garcia

Sabato 18 aprile alle ore 19, presso l’Espace Neptune, si terrà l’inaugurazione di una mostra collettiva che riunisce quattro artisti: Alexandra Otieva, Chantal Walter, Eric Vanhoutte e Alain Garcia. L’esposizione offre un dialogo tra linguaggi pittorici differenti, accomunati da una ricerca sensibile sulla luce, sul colore e sul paesaggio.

Alexandra Otieva è un’acquarellista riconosciuta per la sua padronanza della tecnica su carta bagnata. Dopo studi in economia, negli anni Novanta si dedica alla pittura, formandosi alle Belle Arti di Saratov sotto l’influenza di Natalya Kozlova. Proveniente da un ambiente familiare artistico, espone per la prima volta in Francia nel 2001 e successivamente si stabilisce a Nizza, divenuta centro della sua ispirazione. Da oltre vent’anni presenta le sue opere in Francia, Russia, Monaco e Italia. Nel 2014 pubblica un libro d’arte e nel 2024 partecipa alla mostra “Sotkano” a Mosca. La sua ricerca attuale si distingue per un approccio luminoso e sensibile.

Chantal Walter, artista attiva in Occitania, prende parte regolarmente a eventi culturali ed espone in mostre personali e collettive. Dopo un percorso iniziale legato al disegno e alla figurazione, orienta progressivamente il proprio lavoro verso l’astrazione, oggi al centro della sua produzione. Le sue opere, realizzate prevalentemente in acrilico e talvolta arricchite da tecniche miste, indagano la forza del colore e la vibrazione della luce.

Eric Vanhoutte è un pittore autodidatta francese. Dopo un’esperienza come navigatore e capitano di yacht, trae da oltre quindici anni ispirazione dall’universo marino. Utilizzando l’acrilico su grandi formati, sviluppa una pittura dinamica in cui luce, orizzonte e movimento si intrecciano. Le sue opere riflettono i suoi viaggi, offrendo uno sguardo personale sul mare e sui suoi infiniti riflessi.

Alain Garcia è un artista viaggiatore il cui lavoro nasce dalle numerose esperienze in diversi paesi del mondo. Appassionato di disegno e acquerello, trasforma ogni destinazione in immagini cariche di emozione. L’acqua e il mare rappresentano una costante nel suo percorso, dai canali di Venezia ai paesaggi del Vietnam, fino ai ricordi legati alla navigazione e alla subacquea. Membro delle associazioni Étoile d’Azur e L’Aigle de Nice, ha partecipato a esposizioni franco-cinesi e ha ricevuto il Premio della Città di Saint-Laurent-du-Var per la qualità delle sue acquerelli.

La mostra si svolge presso l’Espace Neptune, situato in Quai Virgile Allari a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Per informazioni: +33 (0)4 93 76 08 90.