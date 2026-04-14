Nizza, “Aprile in Giardino” trasforma la Promenade du Paillon: un viaggio immersivo tra natura e percezione (Foto)

È entrata nel vivo l’edizione 2026 di “Avril au Jardin”, l’appuntamento primaverile che anima la Promenade du Paillon, trasformata per l’occasione in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla natura urbana.

Fino al 3 maggio, residenti e turisti possono immergersi in un percorso esperienziale gratuito tra installazioni vegetali e scenografie immersive, proprio di fronte al celebre specchio d’acqua.



Cuore dell’iniziativa è il progetto “Réalité inversée”, ideato dai tecnici del verde pubblico cittadino: un itinerario che si sviluppa tra tre ambienti distinti e invita a riflettere sul rapporto tra uomo, natura e percezione della realtà.





Un percorso tra illusioni e natura

Il viaggio inizia nella “sala degli specchi deformanti”, uno spazio ludico e sorprendente in cui immagini e prospettive vengono alterate.

Qui il visitatore sperimenta una realtà instabile, tra riflessi che ingrandiscono o rimpiccioliscono le forme vegetali, modificando la percezione del corpo e dell’ambiente circostante.

Un gioco visivo che mette in discussione l’affidabilità dello sguardo e sottolinea il valore dei punti di riferimento naturali.



Si prosegue nel “giardino sospeso”, dove le regole della fisica sembrano capovolte: l’orizzonte si ribalta e il visitatore ha l’impressione di camminare nel vuoto. In questo scenario straniante, la vegetazione diventa elemento fondamentale per ritrovare orientamento e stabilità.

A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sono le piante epifite, come orchidee e tillandsie, capaci di vivere senza terreno, nutrendosi dell’umidità dell’aria.



Il percorso si conclude nell’“spazio dell’anamorfosi”, un labirinto vegetale dai toni viola e porpora che rompe l’abituale dominio del verde.

Oltre 600 piante creano un ambiente denso e simbolico, arricchito da un’immagine deformata visibile correttamente solo da una precisa angolazione. Un invito a cambiare punto di vista e a osservare la natura con occhi nuovi.





Natura urbana e qualità della vita

L’inaugurazione della manifestazione ha visto la presenza del sindaco Eric Ciotti, che ha ribadito l’impegno della città verso un modello urbano più sostenibile.

Prima della visita al percorso, il primo cittadino ha fatto tappa in Place Masséna per partecipare a un’iniziativa di prevenzione sanitaria dedicata al diabete, insieme a volontari e studenti infermieri.



Nel corso della mattinata, il sindaco ha sottolineato l’importanza di ritrovare un equilibrio tra sviluppo urbano e tutela ambientale, evidenziando il ruolo strategico del verde pubblico nel migliorare la qualità della vita: dalla regolazione delle temperature estive alla creazione di habitat per la fauna cittadina.





“Aprile in Giardino” si conferma così non solo come evento decorativo, ma come progetto culturale e ambientale capace di sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della natura in città.



L’iniziativa è aperta tutti i giorni dalle 7 del mattino e proseguirà fino al 3 maggio, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente nel cuore di Nizza.



