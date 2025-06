Estate a Mougins: arte, cultura e panorami mozzafiato per tutta la famiglia

Mougins, la perla dell'entroterra francese a due passi da Cannes, si prepara a vivere un'estate all'insegna della cultura, della storia e del divertimento.

L’Office de Tourisme ha messo a punto un ricco calendario di attività che promettono di coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età. Ecco cosa non perdere nei prossimi mesi.



Alla scoperta del borgo: visite guidate tra storia e segreti

“Mougins e i suoi segreti” è l’itinerario perfetto per chi vuole conoscere l’anima autentica del paese. Un tour guidato tra vicoli e piazzette del centro storico, tra curiosità storiche e aneddoti sorprendenti.

Per chi cerca un’esperienza più immersiva, “Mougins, i suoi segreti e il maestro” offre un’occasione unica: oltre alla visita del borgo, include l’accesso esclusivo alla camera dell’ex Hôtel Vaste Horizon, dove Pablo Picasso soggiornò negli anni ’30, in compagnia di Man Ray e Dora Maar.

Disponibile ogni giorno, tranne il martedì, nei mesi di luglio e agosto.



Esperienze mozzafiato: in cima al campanile

Dall’aprile a ottobre, i visitatori più curiosi possono salire sulla torre del campanile della chiesa di Saint-Jacques-le-Majeur e ammirare un panorama a 360°, che spazia dalla baia di Cannes alle isole di Lérins.



E per chi cerca un’esperienza magica, tornano le serate speciali “Magie in vetta”, con la possibilità di assistere ai fuochi d’artificio del Festival pirotecnico di Cannes da un punto di vista davvero privilegiato.

Date: 4, 14, 22 luglio e 5, 15, 24 agosto – Durata: 1 ora – Costo: 20 € (10 € under 12).



Giocare imparando: arte, avventura e tradizione

L’arte monumentale incontra il gioco con il “livret-jeu” (1 €) pensato per i più piccoli: un percorso interattivo tra le opere di Emmanuel Michel, disseminate nel centro storico.



Per chi ama la tradizione, c’è la pétanque panoramica nella piazza dei Patrioti: bastano un paio di bocce (fornite gratuitamente dall’ufficio turistico) e una vista da cartolina sull’entroterra.



Avventura garantita con il nuovo escape game all’aperto: seguendo le tracce del leggendario fuorilegge provenzale Gaspard de Besse, i partecipanti dovranno risolvere enigmi e recuperare un misterioso tesoro.



Esperienze fuori dagli schemi: dalla 2CV al rum artigianale

Tra le novità dell’estate, il tour a bordo di una 2CV d’epoca con “Mademoiselle Riviera”: un tuffo vintage nel paesaggio provenzale.



Per i palati più raffinati, imperdibili le visite e degustazioni presso la distilleria Famille Ricci, eccellenza internazionale nella produzione di rum e spiriti. Info su: www.famillericci.com



Info utili

Ufficio turistico: 55, avenue Jean-Charles Mallet – Vieux village

Tel: +33 (0)4 92 92 14 00

Mail: tourisme@villedemougins.com

Info e prenotazioni: www.mouginstourisme.com

Social: @mouginstourisme (Facebook & Instagram)