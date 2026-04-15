Nuovo tele-servizio per la risoluzione consensuale dei contratti di lavoro: attivo dal 23 marzo 2026 nel Principato di Monaco

Nel quadro della modernizzazione dei servizi pubblici e a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 1.583 del 2 dicembre 2025, che istituisce la risoluzione consensuale del contratto di lavoro, la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique (DITN) e il Département des Affaires Sociales et de la Santé (DASS) annunciano il lancio di un nuovo tele-servizio destinato ai datori di lavoro e ai dipendenti del settore privato.

Il servizio, sviluppato congiuntamente dalla Direction des Services Numériques (DSN) e dalla Direction du Travail (DT), è disponibile dal 23 marzo 2026 sui portali Monguichet.mc, rivolti sia ai privati sia ai professionisti.

Fino ad oggi, nel Principato di Monaco la cessazione di un contratto di lavoro poteva avvenire esclusivamente tramite dimissioni o licenziamento. A partire dal 12 marzo 2026 è stato introdotto un nuovo dispositivo: la risoluzione consensuale, che consente al datore di lavoro e al dipendente di concordare di comune accordo le condizioni di conclusione del rapporto lavorativo.

Per supportare l’attuazione di questa nuova misura, è stato sviluppato un tele-servizio dedicato che permette agli utenti di effettuare tutte le procedure online. In particolare, il servizio consente di:

depositare una convenzione di risoluzione;

monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della richiesta;

comunicare con i servizi dell’Ispettorato del Lavoro durante l’intero iter;

ricevere il provvedimento di omologazione della richiesta.

Accessibile sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori del settore privato, il tele-servizio garantisce una gestione delle pratiche più semplice, sicura e trasparente.

Questo nuovo strumento digitale riflette la volontà del Governo del Principato di offrire procedure amministrative sempre più efficienti, accessibili e in linea con le esigenze degli utenti, accompagnando al contempo l’evoluzione del diritto del lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda dedicata sul portale monentreprise.mc.