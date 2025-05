PACA: alla scoperta del territorio. Castellane nel Verdun (Foto)

Escursione in bicicletta fino a Castellane, nel Dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, per il “nostro” Danilo Radaelli che, dopo una tappa a Peyroules per ricaricare bici, ha raggiunto la meta del proprio tour: Castellane nel Verdun.





Castellane

Immersa in un contesto naturale d'eccezione, tra le Alpi e il Mediterraneo, lungo l’iconica Route Napoléon e a due passi dalle spettacolari Gole del Verdon, la cittadina di Castellane si presenta come una destinazione d’eccellenza per chi cerca un'esperienza autentica, tra patrimonio storico, cultura e attività all’aria aperta.



Dominata dal maestoso Roc de Castellane, un’imponente formazione rocciosa che svetta per oltre 200 metri, questa località dal fascino intramontabile custodisce un patrimonio architettonico e naturale di rara bellezza.



Un tempo protetta da quattordici torri difensive, Castellane conserva ancora oggi monumenti suggestivi come la Porte de l’Annonciade, la torre dell’orologio, la chiesa di Saint-Victor e la cappella del Sacré-Cœur. Non manca il celebre Ponte Roc, punto panoramico ideale per ammirare l’ingresso delle Gole del Verdon.





Passeggiando tra le sue piazzette animate, i visitatori possono godere dell'atmosfera vivace e accogliente, sorseggiando un caffè all’aperto. Per chi cerca invece un angolo di tranquillità, la torre pentagonale e i suoi giardini terrazzati offrono un rifugio panoramico e silenzioso.



Castellane è un punto di partenza privilegiato per scoprire le meraviglie naturali della valle del Verdon.



Dai panorami mozzafiato che si ammirano dalla sommità del Roc, alla valle scolpita dalle acque turchesi del fiume, il paesaggio si presta a escursioni indimenticabili.





Le attività non mancano: canyoning, trekking, mountain bike, equitazione, sport d’acqua viva, pesca, arrampicata, tennis, skate park, bike park e tanto altro.



Il paese è dotato di tutte le infrastrutture necessarie per un soggiorno confortevole: artigianato e commercio locale, supermercati, mercati tradizionali, centro medico, ospedale, farmacia, asilo nido, mezzi pubblici e taxi.



L’offerta ricettiva è ampia e diversificata: hotel, campeggi, gîtes, camere in affitto, aree sosta per camper, ristoranti, bar, musei e negozi.





Con la sua posizione strategica, la ricchezza del suo patrimonio e le infinite possibilità di attività a contatto con la natura, Castellane si conferma come una destinazione ideale per le vacanze, perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Un luogo dove la bellezza paesaggistica si fonde con la storia e l’ospitalità, regalando emozioni autentiche in ogni stagione.