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Altre notizie | 19 aprile 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Spegnere le stelle!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'aumento dei costi e delle tariffe che si stanno registrando in questi giorni, tra i quali quelli dell'energia elettrica, che pesano sempre più sui bilanci delle famiglie e delle imprese, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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