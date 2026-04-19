Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'aumento dei costi e delle tariffe che si stanno registrando in questi giorni, tra i quali quelli dell'energia elettrica, che pesano sempre più sui bilanci delle famiglie e delle imprese, questa simpatica vignetta.



