Admiral’s Cup 2025: vittoria storica per lo Yacht Club di Monaco

Lo Yacht Club di Monaco conquista un successo eccezionale vincendo l’Admiral’s Cup 2025, segnando così un ingresso trionfale nel ristretto club dei vincitori di questa leggendaria competizione, tornata in scena dopo oltre vent’anni di assenza.

Finale mozzafiato guidata da Pierre Casiraghi e Peter Harrison

Sotto la guida di Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Y.C.M. al timone di Jolt 6, e Peter Harrison su Jolt 3, gli equipaggi monegaschi hanno dimostrato una strategia impeccabile e un’incredibile coesione durante la Rolex Fastnet Race, ultima e decisiva prova con coefficiente 3. Questa regata in mare aperto di 695 miglia nautiche ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino agli ultimi metri, con una lotta serrata contro il Royal Hong Kong Yacht Club e lo Yacht Club Costa Smeralda.

Pierre Casiraghi, emozionato al traguardo, ha dichiarato:

«Onestamente faccio ancora fatica a realizzare quello che abbiamo fatto. Vincere l’Admiral’s Cup al suo ritorno, e alla prima partecipazione di Monaco, è qualcosa di indescrivibile. È stata la regata più faticosa della mia vita. La nostra squadra ha mostrato grande resilienza e fiducia reciproca. È stato uno sforzo collettivo, dalla barca alla squadra a terra, che rappresenta una tappa storica per Monaco.»

Peter Harrison, al timone di Jolt 3, ha realizzato un’ottima performance in AC Class 1, arrivando terzo in tempo reale nella sua categoria. «Senza dubbio il risultato più importante della mia carriera. Guidare lo Y.C.M. alla prima vittoria in Admiral’s Cup alla prima partecipazione è straordinario. Questo successo è frutto di coesione e impegno di tutto il team, dal club fino ai marinai. Ora pensiamo già a difendere il titolo.»

Un format impegnativo, una vittoria di squadra

L’edizione 2025 dell’Admiral’s Cup ha visto la partecipazione di 15 nazioni, ciascuna con due equipaggi, su un format articolato in tre prove: la Channel Race di 160 miglia (coefficiente 2), sei regate costiere nel Solent e la Rolex Fastnet Race (coefficiente 3) come gran finale. Lo Y.C.M. ha mantenuto un’ottima costanza durante tutte le prove, con Jolt 3 vincitore in AC Class 1 e Jolt 6 secondo in AC Class 2, conquistando il primo posto a squadre con 16 punti di vantaggio sul Royal Hong Kong Yacht Club.

Monaco protagonista in tutte le classi

Oltre ai due scafi principali, altre imbarcazioni dello Yacht Club di Monaco si sono distinte nella 51ª edizione della Rolex Fastnet Race. Black Jack 100, timonato da Tristan Le Brun, si è imposto in tempo reale nella categoria monoscafo, mentre Rayon Vert, guidato da Oren Nataf, ha chiuso 19° in multiscafi. Il giovane talento Didier Schouten ha vissuto una delle sue prime grandi regate transmanche a bordo di Ocean Breeze, un’esperienza fondamentale per la sua crescita sportiva.

Prossima sfida: The Ocean Race Europe

Non c’è tempo per riposare: i marinai dello Y.C.M., tra cui i membri della Team Malizia (Will Harris e Cole Brauer), si preparano già per la prossima grande avventura, The Ocean Race Europe, che inizierà il 10 agosto. La regata prevede tappe a Kiel, Portsmouth, Porto, Cartagena, Nizza, Genova e si concluderà in Montenegro, promettendo nuove emozioni e sfide da affrontare.