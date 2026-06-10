Tende: questa sera al Cinéma Le Bego la proiezione del documentario “Yanuni”, la storia di una leader indigena dell’Amazzonia

Il Foyer Rural Tende La Brigue propone per questa sera, mercoledì 10 giugno, alle ore 20, presso il Cinéma Le Bego di Tende, la proiezione del documentario “Yanuni”, seguita da un momento di confronto e discussione con il pubblico.

L’evento fa parte del programma attraverso il quale gli organizzatori portano sul territorio una selezione di film presentati al Festival International du Film Ecologique et Social, arricchendo così l’attività del cineclub locale.

Diretto dal regista austriaco Richard Ladkani e realizzato con la partecipazione della produttrice Juma Xipaya e di Leonardo DiCaprio nel team di produzione, “Yanuni” è un documentario dedicato alla lotta per la tutela della foresta amazzonica e dei diritti delle popolazioni indigene.

Il film racconta la storia di Juma Xipaya, leader indigena dell’Amazzonia brasiliana, diventata la prima donna eletta capo della propria comunità nella regione del Medio Xingu. Il documentario mette in luce il suo impegno nella difesa dei territori indigeni e dell’ambiente, in un contesto segnato dalle crescenti pressioni esercitate sulla foresta tropicale e sulle comunità locali.

Definito dagli organizzatori di numerosi festival internazionali come una storia di coraggio, resilienza e responsabilità verso le generazioni future, il film offre anche uno sguardo sulle sfide che le popolazioni indigene dell’Amazzonia si trovano ad affrontare quotidianamente.

Al termine della proiezione è previsto un dibattito aperto al pubblico, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire i temi affrontati nel documentario.

Il costo del biglietto è di 6 euro per l’ingresso intero e di 5 euro per i soci. La sala dispone di parcheggio ed è accessibile alle persone in sedia a rotelle con assistenza.

L’appuntamento è in programma questa sera alle ore 20 presso il Cinéma Le Bego di Tende.