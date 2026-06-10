7° Incontro dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: Piazza del Palazzo ospita un fine settimana di tradizioni, spettacoli e cultura

Monaco ospiterà il 13 e 14 giugno 2026 la 7ª Rencontre des Sites Historiques Grimaldi, un evento organizzato dalla Fédération des Sites Historiques Grimaldi de Monaco che riunirà comuni e territori di Francia e Italia legati alla famiglia Grimaldi per storia, legami feudali e rapporti dinastici. Per due giorni, la Place du Palais accoglierà esposizioni, dimostrazioni artigianali, degustazioni di prodotti regionali, spettacoli folkloristici e attività dedicate ai visitatori di tutte le età.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione dei comuni francesi di Ascros e Marie (Alpes-Maritimes), Roumoules (Alpes-de-Haute-Provence), Fontaine-Française (Côte-d’Or) e Mayenne, insieme ai comuni italiani di Pianezza e Livorno Ferraris, in Piemonte. Nel corso della manifestazione, i territori invitati presenteranno la storia che li lega al Principato di Monaco e alla dinastia dei Grimaldi, oltre alle proprie tradizioni, al patrimonio storico, all’identità culturale, ai prodotti artigianali e alle specialità gastronomiche locali.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà lo spettacolo “Son & Lumière”, in programma sabato 13 giugno alle ore 22.00 sulla facciata del Palazzo del Principe di Monaco. La proiezione ripercorrerà i legami storici tra la famiglia Grimaldi e gli antichi feudi invitati all’edizione 2026, raccontando la storia dei Sovrani di Monaco attraverso una narrazione dedicata alla memoria e alle relazioni storiche che uniscono questi territori al Principato.

Durante l’intero fine settimana, artigiani, produttori e commercianti presenteranno il proprio savoir-faire e proporranno al pubblico prodotti regionali da scoprire e degustare. Gruppi folkloristici animeranno la Place du Palais e le strade del Rocher, mentre il programma comprenderà concerti, esibizioni, dimostrazioni, attività ludiche e laboratori di calligrafia.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. L’evento si svolgerà presso la Place du Palais, a Monaco-Ville, con accesso dal Chemin des Pêcheurs.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti ufficiali della Fédération des Sites Historiques Grimaldi de Monaco .

Il programma completo della manifestazione è consultabile nel documento allegato alla fine dell'articolo.