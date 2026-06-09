“Art et Matière” all’Espace René Tosti di Villeneuve-Loubet: in mostra le opere degli artisti locali fino al 14 luglio

È in corso all’Espace René Tosti di Villeneuve-Loubet la mostra “Art et Matière”, promossa dall’Association des Artistes de Villeneuve Loubet e aperta al pubblico fino al 14 luglio 2026.

L’esposizione, inaugurata il 2 giugno, propone un percorso dedicato all’arte attraverso colori, texture ed emozioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le opere degli artisti locali e di incontrarne i protagonisti.

La rassegna è ospitata all’Espace René Tosti, in Allée de la Plage, all’interno dell’Immeuble Le Pesage. Situato sul lungomare di Villeneuve-Loubet, lo spazio espositivo accoglie regolarmente mostre temporanee dedicate a differenti espressioni artistiche.

Un momento centrale dell’iniziativa sarà il vernissage in programma venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18.30 presso l’Espace Tosti.

L’ingresso alla mostra è libero.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Il sabato e la domenica l’apertura è prevista dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Informazioni utili

Mostra: “Art et Matière”

Periodo: dal 2 giugno al 14 luglio 2026

Organizzazione: Association des Artistes de Villeneuve Loubet

Luogo: Espace René Tosti, Allée de la Plage – Immeuble Le Pesage, Villeneuve-Loubet

Vernissage: venerdì 19 giugno 2026, ore 18.30

Ingresso: libero

Orari

Lunedì-Venerdì: 9.00-12.00 / 14.00-17.00

Sabato-Domenica: 10.00-12.00 / 14.00-17.00