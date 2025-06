Monaco United Football Club: Il futuro del calcio Femminile nel Principato

Un nuovo capitolo sportivo si apre nella storia del Principato di Monaco con la nascita del Monaco United Football Club. Fondata e presieduta da Marco Simone, leggenda vivente del calcio monegasco, questa nuova realtà si distingue sin da subito per una scelta coraggiosa e innovativa: mettere il calcio femminile al centro del progetto.

La visione è chiara: dare nuovo slancio al calcio femminile, creando una struttura professionale e moderna che possa diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. "Monaco mi ha dato tanto. Ora sento il dovere di restituire con un progetto ambizioso e rivolto al futuro", ha dichiarato Marco Simone, che ha militato nei grandi club europei come Milan e PSG, e che oggi torna protagonista nel mondo del pallone con un ruolo tutto nuovo.

La Monaco United Women’s Team: cuore pulsante del progetto

A differenza dei modelli tradizionali in cui il calcio maschile occupa la scena principale, il Monaco United inverte la rotta: sarà la squadra femminile a guidare l’intero progetto. Già dalla prossima stagione, la Monaco United Women’s Team entrerà nei ranghi del campionato francese con l’obiettivo di scalare le divisioni e arrivare ai vertici europei.

“È un sogno costruito giorno dopo giorno, alimentato dalla mia passione per il calcio e dalla scoperta di un ambiente femminile ricco di valori autentici”, ha spiegato Simone. L’intento è chiaro: trasformare Monaco in un polo d’eccellenza del calcio femminile, sia per risultati sportivi che per innovazione gestionale.

Il club ha già avviato contatti per reclutare giocatrici di livello internazionale e punta a una rapida ascesa, fino alla Champions League. A supportare questa missione ambiziosa c’è il Racing City Group, rappresentato da Morris Pagniello e Justin Davis, principali partner del progetto. “Non siamo qui per competere con l’esistente, ma per costruire qualcosa di completamente nuovo e globale”, affermano.

Un progetto inclusivo e completo

Pur dando priorità al calcio femminile, Monaco United non trascura il settore maschile. Una squadra maschile, ancora in fase embrionale, è in via di formazione con l’obiettivo di svilupparsi in parallelo. Nel primo anno, tra settore femminile, maschile e giovanile, il club accoglierà tra i 30 e i 50 atleti per ogni sezione, reclutati tra Francia, Italia, Spagna, America Latina e Africa, attraverso una rete scouting internazionale.

Le direttrici strategiche dell’investimento includono: percorsi d’élite per giovani ragazze e ragazzi; espansione di accademie internazionali; potenziamento delle infrastrutture e sviluppo dell’engagement e delle partnership commerciali.

La Monaco United Academy: il vivaio dei talenti futuri

Elemento chiave del progetto è la Monaco United Academy, dedicata ai giovani tra i 14 e i 23 anni. Il centro offrirà una formazione sportiva di alto livello abbinata a un percorso scolastico su misura. Testimonial d’eccezione dell’Academy sarà Adil Rami, campione del mondo 2018, che vestirà anche la maglia della squadra maschile in alcune occasioni per sostenere la crescita del gruppo.

Radicamento territoriale e prospettive europee

Le attività si svolgeranno al Stade Didier Deschamps di Cap d’Ail, a pochi passi dal celebre Stade Louis II, scelta che sottolinea l’indipendenza e l’identità propria del club, pur restando legato al territorio monegasco.

Una filosofia nuova per un futuro sostenibile

Monaco United rappresenta molto più di un club: è una dichiarazione d’intenti. Inclusione, parità, innovazione e formazione sono le fondamenta di un progetto che vuole fare di Monaco un faro del calcio femminile europeo. Oltre ai risultati, l’obiettivo è ispirare nuove generazioni di sportivi e appassionati con il marchio "Made in Monaco".

Ulteriori dettagli sul club – dalla composizione delle squadre ai biglietti, dallo staff tecnico ai primi nomi ufficiali – saranno annunciati in una conferenza stampa prevista per fine agosto.

Monaco guarda al futuro, con le donne in prima linea e un sogno da Champions.