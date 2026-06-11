Festival Letterario Internazionale Franco-Monegasco: il 27 giugno 2026 a Monaco la seconda edizione con 56 autori e 12 artisti contemporanei

Sarà il Club Bouliste Monégasque di Fontvieille, all'Espace Saint-Antoine in Avenue Marquet, a ospitare sabato 27 giugno 2026, dalle 10 alle 18, la seconda edizione del Festival Letterario Internazionale Franco-Monegasco organizzato dall'associazione culturale FLIFM.

L'associazione, fondata nel 2025 da Christian Berti, presidente, e Raphaël Abenhaim, vicepresidente e cofondatore, propone per questa nuova edizione un percorso incentrato sull'essere umano e sui valori che lo accompagnano, tra cui benevolenza, coraggio, tolleranza, rispetto e speranza.

Saranno 56 gli autori e 12 gli artisti contemporanei riuniti nel Principato di Monaco per un appuntamento che intende favorire il dialogo tra letteratura e arti visive, mettendo in relazione scrittura, creazione artistica, pensiero ed emozione.

Secondo quanto illustrato nel dossier di presentazione, il festival nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo della cultura come occasione di incontro e confronto. Gli artisti coinvolti porteranno esperienze e percorsi personali differenti, offrendo al pubblico una riflessione sul rapporto tra creatività, resilienza e vissuto umano.

Tra gli esempi citati figurano Julie Golaz e Nicolas Marvel, indicati come artisti che hanno saputo trasformare le proprie esperienze in una forza espressiva e creativa. Nello stesso contesto viene richiamato il libro "Destins de Femmes Combattantes" di Valérie Perez, opera ritenuta in sintonia con i temi sviluppati dall'edizione 2026.

Ospite d'onore della manifestazione sarà proprio Valérie Perez, giornalista e caporedattrice di i24, autrice di "Destins de Femmes Combattantes", volume dedicato a storie di donne resilienti e ispiratrici.

Tra gli autori annunciati figurano inoltre Bruno Carpentier, autore di romanzi polizieschi e thriller, che presenterà il suo ultimo libro "Le Silences des Louves", e Daniel Boeri, figura della cultura monegasca, consulente nello sviluppo delle organizzazioni multinazionali, fondatore della galleria d'arte contemporanea L'Entrepôt ed ex membro del Consiglio Nazionale di Monaco dal 2013 al febbraio 2023. Il suo ultimo libro è "La planète a besoin de nous".

Particolare spazio sarà riservato anche all'arte contemporanea. Tra gli artisti presentati nel dossier figurano Stéphanie Natera, artista francese attiva tra pittura, scultura e installazioni artistiche, Laurence Jenkell, conosciuta a livello internazionale per le sue celebri sculture di caramelle monumentali e per la tecnica del "wrapping", e Marcos Marin, artista brasiliano noto per il suo lavoro nell'ambito dell'arte ottica e del ritratto monumentale.

Nel corso della giornata il pubblico avrà la possibilità di partecipare a laboratori di pittura insieme agli artisti presenti, realizzare una propria creazione artistica e incontrare gli scrittori ospiti della manifestazione, approfondendone opere e percorsi.

Site web: https://flifm.com/.