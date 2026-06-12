Mobilità: servizio potenziato per raggiungere Monaco-Ville il 13 e 14 giugno in occasione della 7ª Rencontre des sites historiques Grimaldi

In occasione dei lavori programmati da SNCF Réseau, che comporteranno sabato 13 giugno l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Nizza e Monaco e una riduzione del traffico ferroviario tra Monaco e Ventimiglia, il Governo del Principato di Monaco ha predisposto un dispositivo di mobilità rafforzato per facilitare l’accesso a Monaco-Ville.

I visitatori che sceglieranno di raggiungere il Principato in auto durante il fine settimana sono invitati a utilizzare il parcheggio delle Salines. Per consentire un collegamento agevole con Monaco-Ville, in particolare in occasione della 7ª Rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, sarà attivata eccezionalmente una linea diretta tra il parcheggio delle Salines e il Rocher, sul modello della linea X1.

Il servizio sarà operativo sabato 13 giugno dalle 9 alle 23 e domenica 14 giugno dalle 9 alle 18.30.

Come avviene durante tutto l’anno, gli utenti del parcheggio delle Salines riceveranno inoltre dieci titoli di trasporto gratuiti validi sulla rete della Compagnie des Autobus de Monaco, utilizzabili anche sulla linea straordinaria predisposta per l’occasione.

Attraverso questo adattamento dell’offerta di trasporto a una situazione particolare, il Governo del Principato conferma il proprio impegno a favore della mobilità.

Le informazioni dettagliate sugli orari della circolazione ferroviaria e sui servizi sostitutivi sono disponibili sul sito di SNCF Voyageurs.