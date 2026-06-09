Sciopero nazionale alla SNCF previsto per il 10 giugno: forti disagi alla stazione di Monaco

A causa di uno sciopero nazionale che coinvolgerà l’intero gruppo SNCF (Gares & Connexions, Réseau e Sud Azur), previsto per domani, mercoledì 10 giugno, e che sarà particolarmente partecipato sulla tratta Les Arcs-Draguignan – Ventimiglia, la circolazione ferroviaria subirà notevoli perturbazioni presso la stazione di Monaco-Monte-Carlo.

Gli utenti sono pertanto invitati a pianificare in anticipo i propri spostamenti e, prima di recarsi in stazione, a verificare la circolazione del proprio treno attraverso i consueti canali di informazione, a partire dalle ore 17:00 di oggi.

Il Governo del Principato raccomanda inoltre, ove possibile, di privilegiare il telelavoro, il car pooling o qualsiasi altra soluzione alternativa di mobilità.

Informazioni SNCF:

• SNCF TER ZOU! : https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur

• Informazioni sul traffico ferroviario e sullo sciopero: https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/se-deplacer/info-trafic/greve

• Orari in tempo reale: https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gares-services/monaco-monte-carlo/horaires

• Centro Relazioni Clienti ZOU! : 04 13 94 30 50 (costo di una chiamata locale – tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00)

• Contatto TER: 0800 11 40 23 (chiamata gratuita da tutti i telefoni fissi e mobili – tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00)

• Assistenza per spostamenti fuori regione: 0805 90 36 35 (chiamata gratuita da tutti i telefoni fissi)

• Applicazione SNCF Connect (https://www.sncf-connect.com/)

• Applicazione Your Monaco (https://yourmonaco.mc/)

• Applicazione Citymapper Monaco (https://citymapper.com/monaco?set_region=mc-monaco)

• Account X Zou! : https://x.com/Transports_zou

Soluzione di car pooling:

• Applicazione gratuita BlaBlaCar Daily (https://www.blablacardaily.com/)

Proposta dal Governo del Principato, questa soluzione, particolarmente adatta agli spostamenti casa-lavoro, consente a ogni passeggero di raggiungere gratuitamente il Principato e a ogni conducente di ricevere un compenso per il viaggio.