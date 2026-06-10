Juan-les-Pins, la Pinède Gould rinasce: estate 2026 tra musica, sport e grandi eventi

Dopo mesi di lavori di riqualificazione, la storica Pinède Gould si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista.

Con l’arrivo dell’estate 2026, uno dei luoghi simbolo della Costa Azzurra torna a essere un grande teatro all’aperto, pronto ad accogliere una programmazione ricca e trasversale: musica, sport e spettacolo si intrecciano in un calendario pensato per un pubblico ampio e internazionale.



Ad aprire la stagione, il 19 e 20 giugno, sarà il Bullpadel Show 06, che per due serate trasformerà Juan-les-Pins nella capitale mondiale del padel.

Sul campo allestito nel cuore della pineta si sfideranno i numeri uno del ranking internazionale, in un evento che promette spettacolo, adrenalina e intrattenimento.



Spazio poi alla comicità con “L’Humour à la Plage”, in programma dal 24 al 27 giugno. Il festival porterà sul palco alcuni dei più noti comici francofoni.

Si parte con Nino Arial, seguito da Fabrice Eboué, mentre il 26 e 27 giugno saranno dedicati a due serate di gala condotte da Kev Adams. In parallelo, il Fridge Comedy Club animerà la spiaggia del Ruban Bleu con serate di stand-up.



Il 3 luglio sarà la volta del Festival RocknRolla, che torna dopo il successo della prima edizione con un omaggio ai miti del rock.

In scaletta, tributi a David Bowie, The Police e Queen, per una notte all’insegna delle grandi leggende della musica internazionale.



Cuore pulsante dell’estate resta però Jazz à Juan, che dal 9 al 19 luglio celebra la sua 65ª edizione. Dal 1960 il festival richiama a Juan-les-Pins i più grandi artisti della scena jazz e non solo.

Tra i protagonisti di quest’anno figurano Tom Jones, Morcheeba, Seal, Goran Bregovic, Keziah Jones, Marcus Miller e Thomas Dutronc. Ad affiancare il festival, la “Jammin’ Summer Session” animerà la Petite Pinède con concerti aperti al pubblico.



Gran finale sportivo dal 24 al 26 luglio con il Mondial du FootVolley, che vedrà in campo le 16 migliori squadre del mondo in una spettacolare competizione tra calcio e volley, fatta di acrobazie e colpi spettacolari.



Immersa nella natura e affacciata sul mare, la Pinède Gould si conferma così uno dei palcoscenici estivi più suggestivi della Costa Azzurra, pronta a offrire un’estate fatta di emozioni, incontri e grandi eventi.



