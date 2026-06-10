Chiusura temporanea del parcheggio di Place d’Armes di Monaco per lavori di consolidamento e riqualificazione

La Mairie de Monaco informa che il parcheggio di Place d’Armes sarà temporaneamente chiuso al pubblico dal 15 giugno al 31 luglio 2026 compresi.
La chiusura si inserisce nel quadro dei lavori di ristrutturazione del Mercato della Condamine e consentirà la realizzazione di interventi di consolidamento del soffitto delle rampe di ingresso e di uscita del parcheggio.
Durante il periodo di chiusura, la Direzione dei Parcheggi Pubblici provvederà inoltre a eseguire contemporaneamente lavori di rifacimento e di abbellimento dell’intera struttura.
Per limitare i disagi, gli utenti sono invitati a utilizzare i parcheggi situati nelle vicinanze, in particolare il parcheggio della Condamine e il parcheggio della Colle.
La Mairie de Monaco ringrazia residenti, commercianti e utenti per la comprensione e la collaborazione durante l’esecuzione degli interventi.