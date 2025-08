Cannes, la vela diventa inclusiva: in mare senza barriere (Foto)

Cannes punta ancora una volta sull’inclusione in riva al mare. Fino al 28 agosto 2025, ogni martedì e giovedì, la spiaggia attrezzata di Handiplage offre uscite in mare gratuite su trimarani appositamente adattati per le persone con disabilità.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cannes con il CCAS e il Comitato Dipartimentale di Vela delle Alpi Marittime (CDV06), arricchisce la nuova stagione di attività sportive accessibili.



A bordo di due trimarani sicuri e completamente attrezzati, i partecipanti potranno scoprire la baia di Cannes e le isole di Lérins, accompagnati da istruttori qualificati del CDV06.

Le uscite, organizzate su prenotazione, si svolgono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, e si affiancano al paddle adattato, introdotto nel 2023 con l’associazione “Eau delà du paddle”.



L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cannes, capitale dello sport in mare aperto”, avviato dal sindaco David Lisnard per favorire la pratica sportiva senza barriere. La città, già protagonista a fine giugno della tappa della tournée “Handi Voile 06”, continua così a promuovere attività inclusive che uniscono sport e turismo accessibile.



I numeri confermano il successo di questa politica: nel 2024, Handiplage ha accolto quasi 13.000 persone, di cui oltre 7.600 con disabilità, con un aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente. Con i nuovi trimarani, l’estate 2025 promette di portare ancora più persone in mare, dimostrando che a Cannes lo sport è davvero per tutti.