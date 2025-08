Haut-de-Cagnes si trasforma nella Montmartre della Riviera: arte, musica e creatività per tutti

Haut-de-Cagnes celebra l’arte in tutte le sue forme domenica 3 agosto 2025 , trasformando il borgo medievale in una piccola Montmartre affacciata sulla Riviera.

Un evento mensile ormai irrinunciabile per residenti e visitatori, che ogni prima domenica del mese propone un ricco programma gratuito di esposizioni, laboratori, animazioni musicali e visite culturali.



L’obiettivo? Valorizzare gli artisti locali e il patrimonio culturale, facendo rivivere l’anima artistica che da sempre caratterizza questo angolo pittoresco di Cagnes-sur-Mer.





Il cuore pulsante della giornata: arte e creatività per tutti

Il Château-Musée Grimaldi, simbolo del borgo, propone una doppia mostra d’eccezione. Si celebra l’80° anniversario dell’UMAM (Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne) con le opere di Claude Viallat, Christophe Charbonnel e 15 disegnatori contemporanei.

In parallelo, l’esposizione “Les Peintres de Cagnes” racconta la storia pittorica della città, fonte d’ispirazione per celebri artisti del Novecento. Il museo sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 18.



Alla Maison du Bijou Contemporain, 32 artiste internazionali, tra cui Sophie Hanagarth, Mari Ishikawa e Märta Mattsson, rendono omaggio alle donne che hanno segnato la loro vita con la mostra “Bijoux de femmes”.



Patrimonio, fotografia e installazioni

Alla Maison Commune, la mostra “Les Rubans du patrimoine 2025” celebra la riqualificazione della Maison Blacas e dell'antica scuola del Vieux-Bourg, attraverso scatti inediti del fotografo Rémi Bénali.



Alla Maison des Artistes, l’artista Silvia Vendramel presenta l’installazione “Habiller l’espace, raccourcir les distances”, con un vernissage e una performance collettiva alle ore 11.



La Mairie Annexe ospita “Cagnes s’affiche”, una selezione di storiche locandine dagli archivi municipali, mentre tra la Tour Margot e Place Grimaldi si potranno ammirare le sculture dell’artista SETCH, con due installazioni: “Suzy: de Saint-Malo à Cagnes” e “Vénus Victrix”.



Non mancano le esposizioni di ceramiche antiche di Vallauris con Terraïo, e la presentazione della collezione pittorica del Cercle des Amis.



Visite guidate e chiese da scoprire

Alle 11 è prevista una visita guidata artistica e patrimoniale con partenza dal castello, mentre per tutta la giornata saranno visitabili la Chiesa di Saint-Pierre, risalente al XIII secolo, e la splendida Cappella Notre-Dame de Protection, classificata Monumento Storico, con le sue affascinanti fresche del XVI secolo.



Giochi, laboratori e atelier aperti

Dalle 11 alle 18, Place du Château e Place Grimaldi diventano “Place aux jeux”, spazi dedicati alle attività ludiche per tutta la famiglia.



Tantissimi anche gli atelier aperti per conoscere da vicino le tecniche degli artisti del villaggio: pittori, ceramisti, incisori, scultori, gioiellieri e artigiani aprono le porte dei loro studi, tra cui quelli di Jacqueline Mattéoda, Virginie Bornetto, Esty Grossman, Jane Cros, Slava Rogin, Alice Magnin e molti altri.



Una giornata pensata per coinvolgere ogni tipo di pubblico, dai collezionisti agli appassionati d’arte, dalle famiglie ai curiosi in cerca di bellezza.



Info pratiche

Domenica 3 agosto 2025

Haut-de-Cagnes, Cagnes-sur-Mer

Dalle 10 alle 18

Ingresso gratuito a tutte le attività