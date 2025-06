F1. Weekend difficile per Leclerc in Canada, solo quinto. Vince Russell, bagarre McLaren

C'è una Formula 1 che si ritrova in Canada, al termine di un weekend incerto e combattuto, ma con una Ferrari ancora assente dalla lotta importante.

Vince George Russell, che porta Mercedes al primo trionfo stagionale: senza contare il successo in Cina nella Sprint di Hamilton, nelle gare della domenica il Cavallino è l'unico dei 4 top team a mancare all'appello.

Fine settimana tormentato per Charles Leclerc: il botto in FP1, l'errore nell'ultimo tentativo in Qualifica che è valso solo un ottavo posto, e una strategia che col senno di poi, fatta in un modo o nell'altro, non avrebbe portato a nulla di diverso. Stupisce però, ancora una volta, il disaccordo tra le scelte del muretto e le volontà del pilota monegasco, che a Montreal non avrebbero cambiato nulla, ma chissà in futuro.

Arriva anche il primo duello tra i due piloti McLaren, che valeva solo un quarto posto, ma Norris commette una grossa ingenuità ed è costretto al ritiro, con totale ammissione di colpa e gli ultimi tre giri vissuti sotto Safety Car.

Max Verstappen è secondo dietro a Russell e davanti ad Andrea Kimi Antonelli: per l'italiano è il primo podio in carriera. Giornata trionfale di Mercedes, Piastri quarto porta a casa dieci punti di platino considerando lo zero di Norris, quinta e sesta le Ferrari con Leclerc e Hamilton.