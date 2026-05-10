Beausoleil: lo spettacolo “Pommes d’amour” parla di inclusione, rispetto, convivenza e solidarietà

Mercoledì 13 maggio, dalle ore 15:00 alle 17:00, il Village Charlot di Beausoleil ospiterà lo spettacolo “Pommes d’amour” della Compagnie Magali Lesueur, nell’ambito del Mese della Disabilità.

L’evento promette un’atmosfera calorosa e coinvolgente, attraverso uno spettacolo che parla di temi semplici ma fondamentali. Tra umorismo, poesia e momenti interattivi, il pubblico sarà invitato a riflettere sulle relazioni umane, sul rispetto reciproco e sull’importanza di convivere insieme in armonia.

La storia affronta temi attuali come la dipendenza da schermi e videogiochi, l’uguaglianza tra ragazze e ragazzi, le differenze tra le persone, la disabilità, ma anche la violenza e le molestie. Tutto viene presentato in modo naturale e accessibile, senza toni pesanti, così da permettere ai messaggi di arrivare in maniera semplice e diretta.

“Pommes d’amour” non è soltanto uno spettacolo di intrattenimento, ma anche un momento di dialogo e sensibilizzazione, in cui il teatro diventa uno spazio di empatia, condivisione e vicinanza tra le persone. L’iniziativa punta a promuovere tolleranza, inclusione e rispetto per tutti, al di là delle differenze.

L'evento è gratuito.