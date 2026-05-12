PhiloMonaco 2026: a Parigi l’incontro con i cinque finalisti del Prix de l’Essai alla Maison de la Poésie

Le Rencontres Philosophiques de Monaco annunciano l’incontro con i cinque finalisti del Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026, in programma giovedì 21 maggio alle ore 18.30 presso la Maison de la Poésie, in rue Saint-Martin 153, a Parigi.
I membri della giuria hanno selezionato cinque opere finaliste per l’edizione 2026 del premio dedicato alla saggistica filosofica in lingua francese:
- Estelle Ferrarese, Une philosophie des sanglots (Éditions Rivages)
- Thibaut Giraud, La parole aux machines. Philosophie des grands modèles de langage (Éditions Grasset)
- Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure (Éditions Gallimard)
- Clotilde Leguil, La Déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance (Éditions du Seuil)
- Bertrand Prévost, L’Élégance animale (Les Éditions de Minuit)
In occasione dell’evento, i cinque autori finalisti prenderanno parte a una conversazione pubblica dedicata alle rispettive opere e ai temi affrontati nei saggi selezionati.
Il Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sarà annunciato e consegnato il 25 giugno a Monaco, durante la Semaine PhiloMonaco, alla presenza dei membri fondatori e della giuria.
Il Premio delle Rencontres Philosophiques de Monaco distingue ogni anno un’opera filosofica pubblicata in lingua francese nel corso dell’anno civile precedente all’assegnazione. Il riconoscimento viene attribuito a un libro che, per rigore, pertinenza e originalità, abbia aperto nuove prospettive per il pensiero contemporaneo.
La giuria assegna inoltre annualmente il Prix PhiloMonaco de l’Éditeur a una casa editrice o a una collana editoriale in lingua francese che si sia distinta nella pubblicazione di opere filosofiche di rilievo. Per il 2026, il riconoscimento è stato attribuito alle Éditions Jérôme Millon.
Per partecipare all’incontro è possibile effettuare la prenotazione online tramite il sito ufficiale delle Rencontres Philosophiques de Monaco:
https://philomonaco.com/evenements/rencontre-avec-les-5-finalistes-du-prix-philomonaco-de-lessai-2026/.