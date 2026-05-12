PhiloMonaco 2026: a Parigi l’incontro con i cinque finalisti del Prix de l’Essai alla Maison de la Poésie

Le Rencontres Philosophiques de Monaco annunciano l’incontro con i cinque finalisti del Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026, in programma giovedì 21 maggio alle ore 18.30 presso la Maison de la Poésie, in rue Saint-Martin 153, a Parigi.

I membri della giuria hanno selezionato cinque opere finaliste per l’edizione 2026 del premio dedicato alla saggistica filosofica in lingua francese:

Estelle Ferrarese, Une philosophie des sanglots (Éditions Rivages)

(Éditions Rivages) Thibaut Giraud, La parole aux machines. Philosophie des grands modèles de langage (Éditions Grasset)

(Éditions Grasset) Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure (Éditions Gallimard)

(Éditions Gallimard) Clotilde Leguil, La Déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance (Éditions du Seuil)

(Éditions du Seuil) Bertrand Prévost, L’Élégance animale (Les Éditions de Minuit)

In occasione dell’evento, i cinque autori finalisti prenderanno parte a una conversazione pubblica dedicata alle rispettive opere e ai temi affrontati nei saggi selezionati.

Il Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sarà annunciato e consegnato il 25 giugno a Monaco, durante la Semaine PhiloMonaco, alla presenza dei membri fondatori e della giuria.

Il Premio delle Rencontres Philosophiques de Monaco distingue ogni anno un’opera filosofica pubblicata in lingua francese nel corso dell’anno civile precedente all’assegnazione. Il riconoscimento viene attribuito a un libro che, per rigore, pertinenza e originalità, abbia aperto nuove prospettive per il pensiero contemporaneo.

La giuria assegna inoltre annualmente il Prix PhiloMonaco de l’Éditeur a una casa editrice o a una collana editoriale in lingua francese che si sia distinta nella pubblicazione di opere filosofiche di rilievo. Per il 2026, il riconoscimento è stato attribuito alle Éditions Jérôme Millon.

Per partecipare all’incontro è possibile effettuare la prenotazione online tramite il sito ufficiale delle Rencontres Philosophiques de Monaco:

https://philomonaco.com/evenements/rencontre-avec-les-5-finalistes-du-prix-philomonaco-de-lessai-2026/.