Valérie Bonneton protagonista al Festival des Mots: lettura di “Tendre est la nuit” al Castello delle Terrasses di Cap d’Ail

Proseguono gli appuntamenti delle Soirées d'été con un nuovo evento in programma martedì 28 luglio alle 21 al Castello delle Terrasses di Cap d'Ail. La serata ospiterà il Festival des Mots, rassegna organizzata dal Dipartimento delle Alpi Marittime.

Ospite d'eccezione sarà l'attrice francese Valérie Bonneton, che leggerà per il pubblico il romanzo “Tendre est la nuit” di F. Scott Fitzgerald.

Originaria del nord della Francia, Valérie Bonneton ha iniziato la sua carriera tra teatro e cinema negli anni Novanta. La notorietà è arrivata con il ruolo di Fabienne Lepic nella serie televisiva “Fais pas ci, fais pas ça”, trasmessa a partire dal 2007.

Sul grande schermo ha preso parte a numerose commedie e film di successo, tra cui “Les Petits Mouchoirs” (2010) di Guillaume Canet, interpretazione che le è valsa una candidatura al Premio César come migliore attrice non protagonista. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in “Eyjafjallajökull” accanto a Dany Boon, “La Ch'tite Famille” e “Nous finirons ensemble”.

All'inizio del 2026 è apparsa nel ruolo di Laura nella miniserie “L'affaire Laura Stern”, trasmessa da France 2.

La presenza dell'attrice a Cap d'Ail rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo del Festival des Mots, inserito nel calendario delle Soirées d'été.

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.



Apertura delle porte: ore 20.00.

Château des Terrasses, 1 Avenue Général de Gaulle, 06320 Cap d'Ail.

Informazioni: +33 4 93 78 02 33.

Parcheggi nelle vicinanze: Beaverbrook e Siccardi.

https://www.cap-dail.fr/