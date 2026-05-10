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Nizza | 10 maggio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Douce France!

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'ultima iniziativa della Ferrero che ha "lanciato" il vasetto della Nutella che ricorda Nizza e la "Promenade des Ingles", unendo idealmente Cuneo e la Costa azzurra, questa simpatica vignetta.

Beppe Tassone

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