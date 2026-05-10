Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'ultima iniziativa della Ferrero che ha "lanciato" il vasetto della Nutella che ricorda Nizza e la "Promenade des Ingles", unendo idealmente Cuneo e la Costa azzurra, questa simpatica vignetta.
In Breve
lunedì 11 maggio
domenica 10 maggio
sabato 09 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?