Monaco E-Prix 2026: tutte le modifiche alla viabilità, chiusure stradali, divieti di sosta e trasporti gratuiti previsti nel Principato il 16 e 17 maggio

Il Principato di Monaco si prepara ad accogliere il 10° e l’11° Monaco E-Prix, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Per consentire lo svolgimento delle competizioni automobilistiche, saranno adottate numerose modifiche temporanee alla viabilità, con limitazioni alla circolazione di veicoli e pedoni, chiusure stradali, divieti di sosta e cambiamenti ai trasporti pubblici.

Nei giorni delle gare, a partire dalle ore 5:00, automobilisti e pedoni non potranno più transitare sulle strade che delimitano il circuito cittadino. Le restrizioni interesseranno quai des États-Unis, route de la Piscine, appontement Jules Soccal, darse Sud, boulevard Albert Ier, avenue d’Ostende, place du Casino, avenue de la Madone tra avenue des Spélugues e avenue de Grande-Bretagne, avenue des Spélugues, avenue des Citronniers fino all’ingresso del parcheggio del Métropole, avenue Princesse Grace tra avenue des Spélugues e boulevard Louis II, avenue de Monte-Carlo, boulevard Louis II e avenue J.-F. Kennedy.

Le autorità precisano che tali divieti non si applicheranno ai pedoni muniti di biglietto per il Monaco E-Prix o di lasciapassare rilasciato dall’Automobile Club de Monaco (ACM). Sarà inoltre garantito l’accesso agli edifici situati nelle immediate vicinanze del circuito ai residenti, previa presentazione di un documento d’identità, e ai lavoratori, mediante esibizione del permesso di lavoro.

I pedoni sprovvisti di biglietto o pass non potranno circolare anche su quai Albert Ier, quai Antoine Ier, avenue de la Costa tra il civico 3 e avenue d’Ostende, escalier de la Costa, escalier Sainte-Dévote, avenue Princesse Grace tra avenue des Spélugues e boulevard Louis II e boulevard du Larvotto tra la rotatoria che conduce ad avenue de Grande-Bretagne e rue Louis Aureglia.

Per quanto riguarda la circolazione automobilistica, saranno vietati il transito su quai Albert Ier, quai Antoine Ier, avenue de la Costa tra il civico 3 e avenue d’Ostende, rue Grimaldi tra place Sainte-Dévote e rue Princesse Florestine, avenue de la Quarantaine, tunnel Rocher Albert Ier e tunnel Rocher Noghès.

Durante il weekend dell’evento saranno inoltre introdotte ulteriori modifiche alla viabilità. Il senso unico verrà invertito in rue Princesse Florestine tra rue Suffren Reymond e rue Grimaldi, rue de Millo tra rue Saige e rue Terrazzani, rue Suffren Reymond tra rue Louis Notari e rue Princesse Florestine, rue Saige, rue Terrazzani e avenue du Port tra avenue de la Quarantaine e place d’Armes. In rue Grimaldi, tra rue Suffren Reymond e place d’Armes, sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione.

Alcune strade saranno chiuse al traffico automobilistico già da venerdì 15 maggio. Le chiusure interesseranno bretelle Auréglia, tunnel Sainte-Dévote, tunnel Débarcadère, avenue des Papalins tra i civici 13 e 39 e il tratto compreso tra avenue des Papalins e avenue Albert II.

Importanti limitazioni riguarderanno anche la sosta dei veicoli. Da mercoledì 13 maggio alle ore 7:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 21:00 sarà vietato parcheggiare in rue Princesse Antoinette nelle aree riservate ai motocicli e in avenue de la Madone.

Da venerdì 15 maggio alle ore 12:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 22:00 il divieto di sosta interesserà avenue de Grande-Bretagne, nel tratto compreso tra avenue de la Madone e square Winston Churchill.

Da venerdì 15 maggio alle ore 20:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 21:00 non sarà consentito parcheggiare in rue Princesse Florestine, rue Louis Notari, boulevard Rainier III tra i civici 4 e 10 sulla carreggiata a valle e rue Suffren Reymond.

Ulteriori divieti entreranno in vigore da venerdì 15 maggio alle ore 23:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 23:00 in avenue Henri Dunant, rue du Rocher e rue Saige.

Da venerdì 15 maggio alle ore 23:00 fino al termine delle gare di domenica 17 maggio il parcheggio sarà vietato in boulevard Albert Ier, rue Baron Sainte-Suzanne nell’area riservata ai motocicli davanti al civico 3, place du Casino, boulevard Charles III, avenue des Citronniers fino all’ingresso del parcheggio del Métropole, rue de la Colle, avenue Princesse Grace tra avenue des Spélugues e boulevard Louis II, rue Grimaldi, allée Guillaume Apollinaire, avenue J.-F. Kennedy, boulevard Louis II, avenue de Monte-Carlo, avenue d’Ostende, avenue du Port tra place d’Armes e rue Saige, avenue de la Quarantaine, avenue des Spélugues, rue Princesse Antoinette, rue Louis Auréglia e quai Jean-Charles Rey di fronte al civico 16.

Da venerdì 15 maggio alle ore 6:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 23:59 il divieto di sosta riguarderà avenue de la Costa davanti al civico 27, passage de la Porte Rouge, avenue de Roqueville e boulevard de Suisse tra avenue de la Costa e avenue de Roqueville.

Da venerdì 15 maggio alle ore 6:00 fino a lunedì 18 maggio alle ore 23:59 non sarà possibile parcheggiare in avenue des Guelfes nell’area riservata ai motocicli sulla carreggiata a valle.

Da venerdì 15 maggio alle ore 23:00 fino a domenica 17 maggio alle ore 23:59 il divieto di sosta interesserà inoltre avenue Albert II, avenue des Castelans tra la rotatoria di avenue Albert II e rue du Campanin, avenue de Fontvieille, rue du Gabian, avenue des Ligures, place du Campanin e avenue des Papalins tra i civici 39 e 15.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle ore 4:00 fino al termine delle gare, ulteriori divieti di sosta saranno applicati in avenue de la Costa tra il civico 3 e avenue d’Ostende, quai des États-Unis, route de la Piscine, appontement Jules Soccal e darse Sud.

Nel quadro delle misure temporanee previste per l’evento, saranno inoltre disattivate le colonnine di ricarica elettrica “Monaco ON” situate in avenue des Ligures dal 9 al 17 maggio, avenue de la Madone dal 13 al 17 maggio, rue Grimaldi dal 15 al 17 maggio, rue Louis Notari dal 15 al 17 maggio, rue Florestine dal 15 al 17 maggio, avenue de la Quarantaine dal 15 al 17 maggio e quai des États-Unis dal 15 al 17 maggio.

Per agevolare la mobilità durante il fine settimana dell’evento, il Governo del Principato confermerà anche nel 2026 la gratuità dell’intera rete autobus della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) durante i grandi eventi organizzati nel Principato. Gli autobus saranno gratuiti sabato 16 e domenica 17 maggio su tutta la rete urbana, e non soltanto sulle linee che servono le aree del Monaco E-Prix. Le linee subiranno inoltre deviazioni e potenziamenti straordinari per facilitare gli spostamenti del pubblico.