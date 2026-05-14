Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Exposition "Fragments de soi"
Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì
et Sabato de 10h à 19h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel ·
" Harmonie singulière" (exposition)
Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.
Transartcafé ·
6 rue Docteur Rostan
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Visite guidate - Juan-les-Pins: La Belle Époque e gli anni ruggenti: ogni lunedì alle 10:00
Visite guidate - Passeggiata naturalistica sul Sentiero del Litorale: giovedì 21 e 28 dalle 9:30 alle 12:00
La Vecchia Antibes: ogni martedì alle 14:30
Juan-les-Pins: La Belle Époque e gli anni ruggenti: ogni lunedì alle 10:00
Passeggiata naturalistica sul Sentiero del Litorale: giovedì 7, 21 e 28 dalle 9:30 alle 12:00
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
CAGNES SUR MER
Dimanches Malins
Domenica 17 maggio a 10h00
Bord de Mer – Promenade de la Plage
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Entre deux… Cannes
Fino a domenica 17 maggio 2026
Salle Gilbert Fort
45 rue de Mimont
Ciné-concert Charlie Chaplin
Da sabato 16 maggio 2026
A domenica 17 maggio 2026
Horaire(s) :
Samedi : 14h
Dimanche : 11h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Les Moments Musicaux de Forville
sous le Kiosque
Domenica 17 maggio 2026
Horaire(s) :
De 11h30 à 12h30
Kiosque à musique
Allées de la Liberté - Charles de Gaulle
Concert - Opéra Déconfiné
Martedì 19 maggio 2026
Horaire(s) :
16h45
5 avenue Sainte-Rosalie
Square Sainte-Rosalie
Marché du film 2026
Fino a mercoledì 20 maggio 2026
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Festival - 58e Quinzaine des Cinéastes
Édition 2026
Fino a sabato 23 maggio 2026
Cannes
Festival - 34e ACID Cannes
La programmation des cinéastes - Édition 2026
Fino a venerdì 22 maggio 2026
Cannes
Festival - 65e Semaggione de la Critique
Édition 2026
Fino a giovedì 21 maggio 2026
Renseignements
Semaggione de la Critique
Mostre – Esposizioni
Exposition - Glace à part - Jean Drescher
Fino a sabato 30 maggio 2026
Horaire(s) :
Mardi, mercoledì, jeudi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 19h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Sheryl Lobe
Fino al 27 maggio 2026
Centre culturel La Coupole
7382-7446 Route de Cagnes
MENTON
Visita guidata: Le National
Giovedì 14 maggio da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National,
7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Visita guidata: Il quartiere di Rigaudis o Terres Chaudes
Venerdì 15 maggio da 10:00 a 12:00
Palais de l'Europe
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 15 maggio da 14:30 a 15:15 / ...
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Giornata degli scrittori "Rue Longue / Città vecchia di Mentone
Sabato 16 maggio da 10:00 a 18:00
Rue Longue, (Mise en zone piétonne à l'occasion)
Stagione artistica 2025-2026 del Casino Barriere: Tra loro e lei
Sabato 16 maggio da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Lavoir théâtre - Les chantiers de la littoralité
16 maggio > 17 maggio
Port de Menton
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici
Fino al 15 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Musique de chambre - Daniel Lozakovich
Il 15 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Concert Jeune Public - Les Fables de La Fontaine
Il 20 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Bd Louis II
10th & 11th Monaco E-Prix 2026
Da 16 A 17 maggio 2026
Boulevard Albert 1er
Andersen !
Da 20 A 24 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Fête des Mai
Tutto il mese di maggio dalle ore 11
Giorni festivi
Jardins des Arènes de Cimiez
184 Avenue des Arènes de Cimiez
Miss Briar & moi
Giovedì 14 maggio a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Val B – Evasion
Fino al 15 maggio ore 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Alexie -concerto
Da venerdì 15 maggio a 20h00 a domenica 17 maggio
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Toc Toc
Venerdì 15 maggio
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat
Marjorie Falusi – Des tonnes de bonheur ! - Concerto
Venerdì 15 maggio a 19h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Campaneria (Histoires de cloches)
Venerdì 15 maggio a 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Miss Briar & moi
Sabato 16 maggio a 20h00
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Noam Sinseau – Makoumé Superstar
Sabato 16 maggio a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Les Fourberies de Scapin
Sabato 16 maggio a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Marjorie Falusi en folie
Sabato 16 maggio a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Princesses en détresse
Da sabato 16 maggio a 11h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Ça se complique !
Sabato 16 maggio a 20h00
Domenica 17 maggio 2026
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Les Amazones
Domenica 17 maggio a 11h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Un 4×4 pour deux
Domenica 17 maggio a 11h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Sexe, magouilles et culture générale
Domenica 17 maggio a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Quadracadabra
Domenica 17 maggio a 17h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
La mer et la marine, des mondes à part, entre enjeux de puissance et force d’inspiration
Martedì 19 maggio a 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
La montagne en transition
Mercoledì 20 maggio a 09h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Petits crimes conjugaux
Fino al 28 maggio a 19h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
De bonnes ondes - Teatro
Fino al 31 maggio 2026
Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier 06000 Nice
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène Avenue de Fabron
ROQUEBILLIERE
Marathon de la Vésubie
Sabato 16 maggio
Place de la Mairie Place Corniglion Molinier
Festin de la St-Louis
Sabato 16 maggio
Place de la Mairie
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Mostra collettiva d'arte: Résonances
Fino al 17 maggio 2026
Espace Neptune Quai Virgile Allari
SAINT MARTIN VESUBIE
Visites de la Brasserie du Comté
Venerdì 15 maggio a 16h00
Lieu-dit Pra de la Majou
Settimana dei fiori per le api
Sabato 16 maggio a 09h00
Salle des associations
Place du Général de Gaulle
Teatro – I muri hanno orecchie
Domenica 17 maggio a 16h30
Espace Jean Grinda Place de la gare routière
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaggione »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
Paysages, Planètes, Pétales et Piments
Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00
Galerie Bleue
3 descente des Moulins
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle