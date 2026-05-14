Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Exposition "Fragments de soi"

Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì

et Sabato de 10h à 19h.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel ·



" Harmonie singulière" (exposition)

Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.

Transartcafé ·

6 rue Docteur Rostan



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe

Visite guidate - Juan-les-Pins: La Belle Époque e gli anni ruggenti: ogni lunedì alle 10:00

Visite guidate - Passeggiata naturalistica sul Sentiero del Litorale: giovedì 21 e 28 dalle 9:30 alle 12:00

La Vecchia Antibes: ogni martedì alle 14:30

Juan-les-Pins: La Belle Époque e gli anni ruggenti: ogni lunedì alle 10:00

Passeggiata naturalistica sul Sentiero del Litorale: giovedì 7, 21 e 28 dalle 9:30 alle 12:00



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

