Casterino ospita la seconda edizione del Festival dell’ecoturismo: natura, cultura e incontri ad alta quota

Il piccolo villaggio di Castérino, incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival dell’ecoturismo, un evento che celebra la bellezza della natura, la cultura locale e l’impegno per un turismo sostenibile.

Sabato 31 maggio e domenica 1º giugno 2025, gli amanti della montagna potranno vivere un’esperienza unica, grazie a un ricco programma di attività gratuite. Dalle escursioni guidate ai laboratori creativi, dalle conferenze alle sessioni di yoga, passando per incontri ispiranti e un mercatino gourmet dedicato ai sapori locali, il festival promette un fine settimana indimenticabile per visitatori di tutte le età.

Tra le novità di quest’anno, un muro di arrampicata per i più avventurosi, immersioni guidate in acqua fredda, una visita esclusiva alla storica miniera di Vallauria e una rappresentazione teatrale della compagnia locale “Embrayage à Paillettes”.

Un evento per tutta la famiglia I più piccoli potranno cimentarsi in una serie di attività ludiche e didattiche, come l’accrobranche, le cacce al tesoro, i laboratori di erboristeria e la personalizzazione di borse in stoffa. Per i buongustai, il mercato dei produttori offrirà miele, formaggi, erbe di montagna e olio d’oliva, garantendo un viaggio sensoriale tra i sapori della regione.

Avventura e scoperta con il Trek Roya Mad Jacques Per chi cerca un’esperienza ancora più immersiva, il Festival si lega quest’anno al Trek Roya Mad Jacques, un’avventura escursionistica che collega Fontan-Saorge a Castérino in due o quattro giorni di marcia. Tra bivacchi, paesaggi mozzafiato e incontri con altri esploratori, questa iniziativa promette un viaggio emozionante alla scoperta della valle della Roya.

Con l’arrivo della bella stagione, Castérino diventa così un punto di riferimento per chi ama la natura e vuole vivere un’esperienza autentica, tra sostenibilità, cultura e divertimento. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza delle montagne francesi.