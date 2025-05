Grasse coltiva il futuro della profumeria: al via un programma per formare i giovani talenti

Nel cuore del Pays de Grasse, terra simbolo della profumeria d’eccellenza e motore economico della regione, prenderà il via a settembre 2025 un innovativo percorso di formazione dedicato ai mestieri del settore aromi e profumi.

Il progetto, promosso dall’École de la 2e Chance (E2C) di Nice Côte d’Azur e sostenuto da CHANEL e dalla fondazione filantropica MUL Foundation, punta a coinvolgere i giovani in un settore che unisce tradizione agricola, innovazione industriale e sostenibilità.



L’iniziativa si inserisce in una strategia di rilancio del territorio e gode del supporto di attori istituzionali e professionali di primo piano, tra cui la comunità d’agglomerazione del Pays de Grasse, il Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques (PRODAROM) e il Campus Vert d’Azur.





Formazione, inclusione e sostenibilità: una nuova via per i giovani

Le Écoles de la 2e Chance nascono con l’obiettivo di offrire opportunità concrete a giovani esclusi dal circuito scolastico e lavorativo, accompagnandoli verso un inserimento sociale e professionale stabile.

Nel 2024, il network E2C ha seguito oltre 17.000 giovani in tutta la Francia. A Nice, sotto la guida di Dominique Estrosi-Sassone, l’E2C metterà in campo la propria esperienza proponendo un percorso mirato a far conoscere le professioni della filiera aromi e profumi, con un focus sul rafforzamento delle competenze relazionali e il recupero delle basi scolastiche.



L’interesse dei giovani rappresenta una leva strategica per il futuro del settore. Proprio in quest’ottica nasce il programma “Arômes & Parfums”, sviluppato da CHANEL e dalla MUL Foundation, con l’intento di ispirare nuove vocazioni in una filiera dalle grandi potenzialità occupazionali.

«Crediamo profondamente nel valore della trasmissione di questi mestieri d’eccellenza alle nuove generazioni», ha dichiarato Olivier Polge, naso della Maison CHANEL. «Vogliamo ridare fiducia ai giovani, offrendo loro l’opportunità di scoprire professioni concrete e durature».



Un percorso formativo di sei mesi per costruire competenze e futuro

Il programma, della durata di sei mesi, è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni. Attraverso un percorso personalizzato, i partecipanti potranno scoprire le professioni legate alla coltivazione delle piante aromatiche e alla trasformazione industriale delle materie prime impiegate nella produzione di aromi e profumi.



Il progetto prevede attività in aula, laboratori specifici sul settore, periodi di stage in azienda e il coinvolgimento diretto di enti di formazione specializzati come l’ASFO (PRODAROM) e il Campus Vert d’Azur.

I contenuti formativi spazieranno dalle tecniche agricole all’industria della trasformazione, includendo moduli dedicati all’agricoltura biologica, alla sostenibilità e alla riduzione dell’impronta carbonica, in linea con gli impegni ambientali sempre più centrali nella filiera.



Con questo programma, Grasse conferma il suo ruolo di capitale mondiale del profumo, trasformandosi in laboratorio d’innovazione sociale e ambientale, dove il sapere artigianale diventa opportunità concreta per le nuove generazioni.