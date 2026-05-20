Villaggio Charlot, Beausoleil, il laboratorio creativo “L’Expo Idéale” dedicato a Hervé Tullet

Prosegue a Beausoleil “L’Expo Idéale”, il laboratorio creativo ospitato dal Village Charlot e dedicato al mondo artistico di Hervé Tullet. L’iniziativa si svolge presso il Village Charlot, con gli ultimi incontri in programma mercoledì 20 maggio 2026 dalle 16:30 alle 18:00 e sabato 30 maggio 2026 dalle 16:00 alle 17:30.

Artista, performer e autore di libri per bambini, Hervé Tullet è il protagonista di questo percorso creativo che invita il pubblico a immergersi in un’esperienza collettiva e divertente attraverso opere e creazioni originali realizzate nell’ambito dell’“Expo Idéale”.

L’evento, dedicato alle arti plastiche e grafiche, offre un laboratorio creativo e partecipativo dove grandi e piccoli potranno esprimere la propria fantasia attraverso l’arte.