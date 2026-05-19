Le Soirées Enfantines animano Monaco: spettacoli, magia e la Grande Boum per bambini tra Monaco-Ville, Larvotto e Parc Princesse Antoinette

Prenderà il via il 29 maggio il programma delle “Soirées Enfantines”, la rassegna organizzata dal Service Animation della Ville de Monaco dedicata ai bambini dai 3 anni in su. Gli appuntamenti si svolgeranno per tutta l’estate in diversi luoghi del Principato, con ingresso libero e gratuito.

Il calendario dell’edizione 2026 prevede una serie di spettacoli pensati per il pubblico più giovane, tra racconti dal mondo, esibizioni di magia e storie di avventura.

Il primo appuntamento, “Contes du monde”, si terrà venerdì 29 maggio dalle 18 alle 19 presso Monaco-Ville, nell’Allée St Jean Paul II.

Seguirà venerdì 12 giugno 2026, sempre dalle 18 alle 19, lo spettacolo “Arigato Mission Japon”, in programma sulla Promenade du Larvotto, Place Anne-Marie Campora.

Venerdì 19 giugno 2026, dalle 18 alle 19, il Parc Princesse Antoinette ospiterà invece lo spettacolo “Magie”, dedicato ai giochi di illusionismo.

Tra gli appuntamenti principali dell’estate torna anche la “Grande Boum des Enfants”, prevista venerdì 26 giugno dalle 18 alle 20 al Parc Princesse Antoinette. La serata offrirà ai più piccoli un’occasione per ballare, divertirsi e condividere momenti in famiglia. Durante l’evento sarà inoltre presente un bar temporaneo con bevande e rinfreschi.

L’ultimo appuntamento in programma sarà “Un espion en péril”, spettacolo previsto venerdì 14 agosto 2026 dalle 18 alle 19 sulla Promenade du Larvotto, Place Anne-Marie Campora.

Per informazioni: +377 93 15 06 02 oppure il sito ufficiale https://www.mairie.mc/