Beaulieu-sur-Mer celebra la natura: la “Journée au Jardin” raddoppia e conquista il pubblico

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera in Costa Azzurra e nel 2026 si presenta con una veste rinnovata. La “Journée au Jardin”, evento simbolo di Beaulieu-sur-Mer, si unisce infatti alla Festa dell’Ambiente, dando vita a una giornata ancora più ricca di iniziative dedicate alla natura, alla sostenibilità e alla scoperta del territorio.



L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, dalle 10 alle 18, nello scenario suggestivo del Jardin de l’Olivaie, autentico polmone verde della cittadina.

Un’intera giornata pensata per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, dai più piccoli agli adulti, alla tutela della biodiversità.





Un evento tra educazione e divertimento

La manifestazione si conferma come un grande momento di incontro e condivisione. Tra i viali del parco sarà possibile passeggiare tra numerosi stand tematici animati da esperti, associazioni locali e appassionati, pronti a raccontare pratiche di giardinaggio sostenibile, ecologia e rispetto dell’ambiente.



Ampio spazio sarà riservato ai bambini, protagonisti di una serie di laboratori didattici e attività ludiche pensate per avvicinarli in modo semplice e divertente al mondo naturale: dalla scoperta della fauna e della flora ai primi gesti del “piccolo giardiniere”.



Momento clou della giornata sarà la premiazione del concorso ecocittadino, in programma alle 15.30, che valorizzerà le migliori illustrazioni e racconti dedicati al tema della foresta.





Laboratori, esperienze e creatività

Ricchissimo il programma delle attività, che spazia dall’arte alla manualità, fino all’educazione ambientale. Tra le proposte:

laboratori di kokedama (arte floreale giapponese) e vannerie (intreccio di fibre naturali)

workshop su oli essenziali, tisane e cura con le piante

attività pratiche come taleaggio, terrari, ceramica e acquerello

iniziative dedicate alla sostenibilità, tra cui il riciclo dei rifiuti e l’uso del compost

esperienze per bambini come giochi in legno giganti, memory della foresta e creazioni artigianali

incontri divulgativi sulla vita delle foreste e sulla fauna notturna

Non mancheranno momenti originali come il “Vélo Smoothie”, per preparare frullati pedalando, e uno spazio espositivo dedicato al tema della foresta con i lavori del concorso.



Natura da vivere… anche a tavola

Per chi desidera trascorrere l’intera giornata immerso nel verde, sarà possibile approfittare delle aree picnic allestite tra gli ulivi, portando con sé il pranzo al sacco e godendosi una pausa all’aria aperta.



A firmare l’immagine ufficiale dell’edizione 2026 è Zoé Ruzziconi, studentessa dell’istituto Itecom Art Design, nell’ambito di un progetto didattico realizzato in collaborazione con il Comune.



Una giornata che si annuncia dunque come una vera festa della natura, capace di unire intrattenimento, cultura e impegno ambientale in uno dei luoghi più suggestivi della Costa Azzurra.





