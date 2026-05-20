Monaco & l’Automobile: al Grimaldi Forum di Monaco gli “Ateliers Jeunesse” tra Formula 1, rally e sicurezza stradale

Il Grimaldi Forum Monaco presenta gli “Ateliers Jeunesse” collegati alla mostra Monaco & l’automobile, un programma di visite e laboratori creativi dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, in calendario dal 6 al 17 luglio 2026.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì e saranno precedute dalla visita all’esposizione. I laboratori sono suddivisi per fasce d’età: dalle 10:00 alle 12:00 per i bambini dai 5 agli 8 anni e dalle 14:00 alle 16:00 per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. È previsto un massimo di 25 partecipanti per ogni mezza giornata.

Il programma propone ogni giorno un tema differente legato al mondo dell’automobile. Il lunedì, con “À vos marques ? Prêts ? Partez !”, i partecipanti scopriranno l’universo del Gran Premio creando una vettura a partire da cartone riciclato e decorazioni ispirate agli elementi dell’auto. Il martedì sarà dedicato a “Le Rallye s’affiche !”, attività incentrata sulla pubblicità e sui manifesti degli anni 1930-1970, durante la quale i bambini realizzeranno un’opera utilizzando collage e découpage.

Mercoledì spazio a “La Formule 1 et le design”, laboratorio dedicato alle forme caratteristiche di una monoposto di Formula 1, mentre il giovedì “La sécurité routière, un jeu d’enfant !” affronterà il tema della sicurezza stradale attraverso giochi educativi e un escape game. La settimana si concluderà il venerdì con l’atelier collettivo “Les bolides du Grimaldi Forum”, che vedrà i partecipanti lavorare in gruppo per creare un logo e decorare vetture con differenti materiali.

Il costo del laboratorio singolo preceduto dalla visita è di 25 euro. Sono inoltre disponibili due stage completi di cinque giorni, dal 6 al 10 luglio e dal 13 al 17 luglio 2026, al prezzo di 110 euro ciascuno.

Le prenotazioni sono già aperte e il Grimaldi Forum segnala che i posti disponibili sono limitati. Le prevendite per la mostra sono inoltre disponibili al prezzo promozionale di 7,50 euro anziché 15 euro per un periodo limitato.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero +377 99 99 30 00, dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 19:00, oppure scrivere all’indirizzo ticket@grimaldiforum.com.