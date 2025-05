Montecarlo si prepara ad accogliere la Formula 1: quasi tutto pronto ai box (Foto)

Monaco bagnata, Monaco... fortunata? Sicuramente per qualcuno lo sarà. Intanto ieri i team di Formula 1 hanno avuto la (non si sa quanto ben voluta) compagnia della pioggia durante le fasi di allestimento ai box in vista del Gran Premio in programma per questo fine settimana.

Quest'anno la Federazione ha imposto due soste obbligatorie, per movimentare un po' gli scenari dopo la splendida monotonia dell'anno scorso che ha accompagnato il padrone di casa Charles Leclerc al suo primo trionfo monegasco. Ma qualora la gara dovesse essere dichiarata bagnata, verrà meno la regola dei due pit stop obbligatori ma con una variabile decisamente più imprevedibile.

Intanto ieri siamo stati in giro per la pista e abbiamo immortalato alcuni momenti di preparazione dei box. Oltre allo striscione di incitamento per il pilota monegasco presente sula facciata del Casinò.