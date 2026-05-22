Yacht Club de Monaco inaugura il nuovo Hemingway Cigar Lounge con il Principe Alberto II, Hélène Mercier e Daniel Lozakovich (Foto)

Lo Yacht Club de Monaco ha presentato il nuovo Hemingway Cigar Lounge, uno spazio completamente ripensato nel cuore del Club e destinato ai membri e ai loro ospiti. Concepite all’insegna dell’eleganza, della discrezione e della cultura, le nuove sale interpretano uno stile senza tempo, nel quale il savoir-faire artigianale occupa un ruolo centrale.

Il progetto di ristrutturazione, avviato da Bernard d’Alessandri e sostenuto da Christophe Degoumois, membro del Y.C.M., insieme a Jahid Fazal-Karim, proprietario e presidente di Jetcraft, dà vita a una nuova identità ispirata all’universo marittimo e alla filosofia “Art de Vivre la Mer”, simbolo distintivo dello Yacht Club de Monaco.

La firma del progetto è di Andrea Zanetti, giovane interior designer diplomata al Chelsea College of Arts della University of the Arts London e parte dello studio monegasco Mov’In Studio. Il concept combina linee contemporanee, materiali nobili e pezzi inediti in un’atmosfera calda e raffinata.

«Ho immaginato questo Cigar Lounge come una sosta, un luogo minimalista ispirato all’eleganza senza tempo degli yacht d’epoca e all’universo marino», ha spiegato Andrea Zanetti. «L’idea era creare un’atmosfera luminosa e leggera, dove ogni spazio raccontasse una storia e un’esperienza. Il lavoro sui colori e sui materiali è stato centrale nel progetto, con una palette calda ispirata al mondo del sigaro, equilibrata da tonalità più chiare che evocano la luce e il mare».

L’inaugurazione si è svolta mercoledì 20 maggio 2026 sotto la presidenza di Albert II of Monaco, alla presenza del violinista Daniel Lozakovich, che ha suonato uno Stradivari d’eccezione, e della pianista concertista internazionale Hélène Mercier.

In un’atmosfera intima e raffinata, i due artisti hanno offerto una parentesi musicale ispirata all’universo del loro album Lost to the World, pubblicato il 6 marzo scorso.

Pensato come un rifugio esclusivo dedicato agli appassionati, l’Hemingway Cigar Lounge dispone di una terrazza con vista sulla YCM Marina e sul Rocher. Lo spazio comprende 87 armadietti privati e una selezione di sigari provenienti dalle più importanti maison internazionali.

«Questo spazio è stato concepito prima di tutto come un luogo di trasmissione, dove la precisione delle linee e la qualità dei materiali contano quanto la funzionalità», ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco. «Si inserisce pienamente nella visione dello Yacht Club de Monaco, impegnato a creare un dialogo tra tradizione, eccellenza e innovazione al servizio di un’arte di vivere marittima contemporanea».

La serata ha inoltre valorizzato una nuova generazione di artisti e designer, rappresentata da Daniel Lozakovich e Andrea Zanetti, accomunati dall’attenzione per la materia, il gesto e la trasmissione del sapere.

Con il nuovo Hemingway Cigar Lounge, lo Yacht Club de Monaco rafforza la propria identità come luogo d’incontro esclusivo per appassionati e membri del Club, nel pieno rispetto dello spirito e dei valori del Principato.